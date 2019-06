Sénégal: Supposée absence du PDS de la manifestation du mouvement «Aar Li Nu Bokk» vendredi dernier - Me El Hadj Amadou Sall rétablit «la vérité»

Poursuivant son propos, Me El hadj Amadou Sall ajoutera au sujet de la manifestation interdite et réprimée du mouvement « Aar li nu book » du vendredi 14 juin dernier, à la Place de la Nation, que le Pds a bel et bien envoyé une délégation bien qu'il n'était pas membre de cette structure.

«On nous avait juste invité à ce rassemblement et le secrétaire général national du Pds a envoyé une délégation pour représenter notre parti. Quant-il s'agit de manifestations organisées par une structure à laquelle le Pds est membre, nous participons. Quand c'est une manifestation à laquelle on nous a invités, nous demandons à nos militants qui peuvent d'y aller. La preuve, on était bien représenté à la marche interdite et réprimée du vendredi dernier. Pourquoi vous ne nous avez pas interpellés sur notre participation à la marche organisée, il y a dix jours, par l'Association de malades du cœur ? Ils ne nous ont pas invités à cette marche et nous ne sommes pas allés non plus. S'ils nous avaient invités, peut-être que nous y serions allés».