Maroc: Lancement des programmes "Tarfaya Moubadara" et "Irtikae"

Le coup d'envoi a été donné, lundi à Tarfaya, à deux programmes sociaux phares visant la promotion de l'auto-emploi et le renforcement des capacités du tissu associatif, à savoir "Tarfaya Moubadara" et "Irtikae" pour la qualification des associations. Ces deux programmes s'inscrivent dans le cadre des axes stratégiques adoptés par l'Agence de développement social (ADS) en vue d'atteindre un développement local durable et inclusif, en faisant du capital humain un élément majeur en matière de création de la richesse locale et un partenaire agissant pour la consécration de la bonne gouvernance.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'ADS, Yassine Hamza, a indiqué que le programme "Tarfaya Moubadara" sera doté d'une subvention financière de 1,5 million de dirhams (MDH), en plus d'un soutien technique et de l'expertise, dans le cadre de la convention de partenariat signée entre l'Agence et l'Association Tarfaya Moubadara.

Cette initiative dédiée à l'insertion économique des populations vulnérables via l'appui à la création et au développement des très petites entreprises (TPE) vise à promouvoir l'espace d'accueil, d'information et de concertation entre les différents acteurs d'appui à l'entrepreneuriat et d'assurer un accès équitable des deux sexes aux services de cette plateforme, a expliqué M. Hamza.

A ce propos, il a précisé que le programme a également pour objectif d'apporter un financement approprié et de proximité aux porteurs de projets sous forme d'un prêt personnel sans garantie et sans intérêt (entre 20.000 et 80.000 dirhams), tout en accordant la priorité aux catégories sociales les plus défavorisées.

S'agissant du programme "Irtikae" pour la qualification des associations, le directeur de l'ADS a relevé que 6.500 associations ont bénéficié de 54 projets réalisés sur l'ensemble du territoire national au cours des dix dernières années. Ledit programme vise l'amélioration de la qualité et de la performance des interventions du tissu associatif, le renforcement de la concertation et l'échange entre les ONG pour participer au processus de développement, outre la consécration des bonnes pratiques de gouvernance, de transparence et de responsabilité.

De son côté, le gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, a relevé que ces programmes donneront une forte impulsion à l'action associative et aux initiatives innovatrices des jeunes, mettant l'accent sur l'importance de la convergence et la coordination avec les plans d'action des départements gouvernementaux et des conseils élus pour la réussite de telles initiatives.

A ce propos, il a jugé important de mobiliser les ressources financières et techniques adéquates et d'étudier les projets prévus afin d'accompagner ces programmes, appelant à une formation continue et à une implication effective de toutes les parties prenantes dans la concrétisation des différentes phases de ces chantiers.

La cérémonie de lancement des deux programmes s'est déroulée notamment en présence d'un nombre d'élus, de responsables locaux, d'acteurs associatifs, ainsi que de plusieurs acteurs socioéconomiques au niveau de la province.