Maroc: Lutte contre la déperdition scolaire à Essaouira

Recensement des enfants non scolarisés

Une campagne de recensement des enfants non scolarisés se déroule ces derniers jours à Essaouira. Elle s'inscrit dans le cadre d'une opération nationale, initiée annuellement par le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette opération qui vient en déclinaison de la vision stratégique 2015/2030 et notamment les projets intégrés trois et quatre afférents à la scolarisation des enfants à besoins spécifiques ou en situation difficile, et l'amélioration de l'efficience des programmes de l'éducation non formelle, cible les enfants ayant abandonné l'enseignement primaire et collégial dans l'ensemble des communes de la province d'Essaouira.

Ainsi, pas moins de 155 écoles primaires et 29 collèges seront au cœur d'une mobilisation sociale dédiée au droit à la scolarisation des garçons et filles de la province. Acteurs éducatifs, élèves, autorités locales, conseils élus, associations des parents et tuteurs des élèves, et société civile sont impliqués dans cette opération qui, depuis son lancement, a permis la réintégration sur les bancs de l'école, de milliers d'enfants à travers tout le Royaume. Comment ? Tout simplement en multipliant les réunions de coordination, les journées de formation et autres sessions de sensibilisation au phénomène de la déperdition scolaire à l'adresse des enfants. Sans oublier une large campagne de recensement des enfants non scolarisés dans les douars, les villages et les quartiers de la province. Dix mille élèves au primaire et au collégial ont donc, à cet effet, été sensibilisés à la problématique de déperdition scolaire et trois mille autres ont été à l'avant-garde de la phase de recensement qui s'est déroulée selon une approche éducative.

Le dépouillement des résultats de l'opération de recensement permettra à la direction provinciale du MEN à Essaouira, d'établir une carte fiable et réaliste de la situation de déperdition scolaire au niveau de la province. Pour ce faire, une seconde campagne intitulée «La caravane de mobilisation sociale » sera lancée à l'entame de la prochaine rentrée scolaire, en vue de récupérer et réintégrer les enfants non scolarisés.