Madagascar: Produits pétroliers - L'Etat à la recherche d'une issue heureuse

Les négociations entre l'Etat et le groupement des opérateurs pétroliers continuent. Il ne s'agit pour le moment que d'échange de points de vue, chaque partie campant sur ses positions. La détermination du chef de l'Etat à faire baisser les prix des produits pétroliers ne semble pas encore de nature à convaincre ces derniers d'infléchir leurs positions. On ne peut donc pas deviner quelle issue va être trouvée pour sortir de l'impasse où on se trouve.

Les discussions entamées avant-hier entre le régime et les opérateurs pétroliers n'ont pour le moment abouti à aucune issue. Aux arguments détaillés du premier ont répondu ceux tout aussi solides des seconds. Le président de la République tenu par sa promesse de faire baisser les prix n'a pas été sensible à la logique de ses interlocuteurs s'appuyant sur des chiffres que l'on ne peut pas contester. Même si personne pour le moment ne veut donner tort à la partie adverse, on ne voit pas comment vont se poursuivre les négociations. On ne parle pas encore de dialogue de sourds car on n'a pas encore épuisé toutes le ressources de la négociation. Le chef de l'Etat sait que, l'opinion dans sa grande majorité, le soutient dans le combat qu'il mène, mais il y a tout un système qu'il est difficile de changer.

La superstructure qu'il a en face de lui est difficile à ébranler. Elle est décidée à tenir bon car ils savent que la partie adverse n'a pas l'appui des bailleurs de fonds. On se demande quelle issue va être trouvée à ce bras de fer qui ne dit pas son nom. Dans des négociations, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. On ne sait pas quelles concessions vont être faites par chaque partie. Mais on ne peut pas écarter la possibilité d'un clash. Dans ce cas, ce serait un saut dans l'inconnu. Le président en est certainement conscient, mais on peut penser qu'il a déjà envisagé d'autres solutions pour assurer l'avenir des Malgaches.