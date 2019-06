Angola: Candidatures ouvertes pour les bourses en musique et en ARTs scéniquess

Luanda — L'Union européenne (UE) a annoncé mercredi, à Luanda, la disponibilité de 24 bourses d'études pour le master 1 et 2 en musique et en arts scéniques.

Selon un communiqué de presse parvenu le même jour à l'Angop, la première phase des inscriptions va du 14 juin au 4 juillet, pour les candidats du master 1 et du 5 juillet au 12 septembre pour les candidats du master 2.

Les bourses destinées aux pays africains lusophones (Palop) et au Timor oriental font partie du programme ProCulture-Promotion de l'emploi dans activités génératrices de recette dans le secteur culturel.

Entre 2019 et 2020, 48 bourses d'études internationales de master 1 et de master 2 seront attribuées pour renforcer les compétences des secteurs culturels des six pays concernés par ce projet dans les domaines de la musique et des arts scéniques.

Le programme vise à contribuer pour la création d'emplois dans les activités génératrices de recette dans l'économie culturelle et créative au niveau de Palop et du Timor-Oriental, entre 2019 et 2023, avec un budget de 19 millions d'euros.