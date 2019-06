Mali: Promotion et valorisation de la filière maïs - Générer des revenus de 251 milliards de FCFA au profit des producteurs maliens

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a présidé ce mardi à Bougouni, situé à 160 km de Bamako, la 15è édition de la Journée du paysan. Le thème de l'événement a porté sur la « promotion et valorisation de la filière maïs ». Pour ce faire, les acteurs de la filière recommandent la création d'une unité de transformation au Mali.

Selon un communiqué de la présidence, publié en prélude à l'événement, le choix de la filière maïs (de la semence à l'assiette) comme thème, donne l'occasion au chef de l'Etat de vulgariser à un haut niveau la nouvelle dynamique autour cette filière pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le maïs est la céréale la plus envisagée pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali. Il peut être cultivé toute l'année durant (maïs de saison, maïs de décrue et maïs irrigué en contre-saison).

La production de maïs connaît une forte progression liée à sa grande diversité de transformation et d'utilisation (alimentation humaine et animale, création de la valeur ajoutée et de revenus). Avec le développement de la technologie, il est aujourd'hui possible avec peu d'investissements de récolter 4 à 12 tonnes de maïs à l'hectare entre 70 et 110 jours, selon les variétés.