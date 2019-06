Sénégal: Maintien du parrainage citoyen lors des locales - La recette de Ndiaga Sylla et compagnie

Contrairement à certains observateurs qui estiment que le système de parrainage citoyen est très complexe pour les élections locales au Sénégal, l'expert électoral Ndiaga Sylla estime que ledit système de filtre peut bel et bien être appliqué au niveau local. Interpellé par la rédaction de Sud, M. Sylla a livré la recette concoctée avec l'Ong 3D dans le but de rationaliser les candidatures.

«Dans le cadre du travail qu'on a finalisé avec l'Ong 3D, la rationalisation du système de parrainage a été approchée, comme le mode d'élection des élus locaux, le financement comme la rationalisation des partis. Pour ce qui concerne le parrainage, nous avons envisagé la mise en place d'une commission nationale pour les élections nationales et d'une commission locale.

Pour ce qui concerne les élections locales, que les candidats puissent traiter avec les autorités administratives compétentes, à savoir les préfets et les sous-préfets. Ce qu'on préconise, c'est que de la même manière pour ce qui concerne l'enrôlement des électeurs, le ministère de l'Intérieur mette en place, en relation avec les autorités administratives chargées de créer des commissions administratives d'enrôlement des électeurs, ou que la DAF adjoigne à chaque commission un dispositif administratif, géré par un opérateur en plus de la présence des partis politiques et de la Cena.

Alors, qui peut le plus, peut le moins. Cela veut dire qu'on peut mettre ce dispositif dans l'ensemble des préfectures et des sous-préfectures habilitées à réceptionner les candidatures et qui s'occupera pendant 2 mois de la réception des parrainages et que l'enregistrement, le contrôle et la validation ou l'invalidation se fassent de manière simultanée. On n'attendra pas la dernière semaine pour déposer, valider ou invalider.

C'est-à-dire, quand une liste obtient 10 signatures, elle a la possibilité de venir déposer. Ce qui fait qu'avant les élections, on aura les listes de parrainages validées et la Commission va délivrer une attestation de conformité de parrainage. C'est cette attestation-là qui sera déposée le jour de la déclaration de candidature».