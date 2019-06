Cote d'Ivoire: Grand Jury de la Publicité Africaine (Gjpa) 2019 - Belle odyssée pour les meilleurs publicitaires

Le Grand jury de la publicité africaine (Gjpa), la soirée de récompenses des meilleures créations publicitaires de Côte d'Ivoire et d'Afrique, aura tenu toute ses promesses.

La 7e édition du Grand jury de la publicité africaine (Gjpa) a rendu son verdict le 15 juin, à la salle des fêtes de la Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci). Le thème général du Gjpa, engagé dans la promotion des politiques de communication axées sur le développement durable, portait, cette année, sur: « Développement durable, et si le soleil éclairait l'Afrique ? »

C'est donc autour de ce thème que le jury s'est réuni pour nominer une quinzaine d'agences de publicité dans les catégories agro-alimentaire, boisson, communication, établissement financier, beauté, mode, hygiène et bien-être, prévention et film institutionnel pour la création de spots et affiches. Ce sont, au total, une centaine de créations provenant du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Gabon qui ont été portées devant le jury présidé par le grand maître international du design, Bibi Seck, basé à New York.

Pour Marie Antoinette Kouamé, directrice générale de "Odysée Pub" et présidente du comité d'organisation du Gjpa : « On dit souvent que la seule façon de ne pas y arriver, c'est de ne pas entreprendre. Organiser cette 7e édition n'a pas été du tout facile. C'est pourquoi je me félicite, ce soir, que nos objectifs aient été atteints. La publicité a été célébrée et le message de sensibilisation aux énergies renouvelables porté par des conférenciers et panélistes de qualité est bien passé. Je remercie mon équipe et tous mes partenaires. Bon vent au Gjpa ! »

Le Gjpa s'est fixé pour objectifs de promouvoir la créativité et l'excellence, susciter de nouveaux talents et assurer la pérennité qualitative de ce secteur, mettre la publicité au service des grands enjeux contemporains et, enfin, faire du développement durable un gage de prospérité et d'excellence. Les bases d'un succès certain de l'édition 2019 étaient déjà posées le 14 juin où le thème du Gjpa a fait l'objet de conférences et panels.

C'est un panel sur le thème : « Communication classique et communication digitale : quel apport des agences conseils en communication pour être en phase avec les Ntic ? » qui a clos la journée. Avant d'aborder, le 15 juin, la cérémonie de récompenses du Gjpa qui a vu le sacre des créations des agences Efees et Aos. L'agence Efees, prix de la meilleure création publicitaire africaine 2017, est revenue en force avec trois prix à son actif (meilleur team créatif, meilleur réalisateur et meilleure campagne publicitaire 2019).

Le prix de la meilleure création publicitaire africaine 2019 est revenu à l'agence Aos. Au niveau des étudiants, les créateurs ont décliné le thème en spots et affiches publicitaires pour sensibiliser au développement durable, dans le cadre du concours Talents de demain doté du prix Martine Coffi-Studer.

Ce prix a été remporté par Bamba Sam Abou Sidik, étudiant au Cercom de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il a reçu un trophée et un chèque de 500 000 FCfa. Les partenaires du Gjpa ont offert des opportunités de stage de perfectionnement aux 6 premiers nominés.