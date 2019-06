Togo: Djene Dakonam offre des maillots aux 14 clubs de D1

Arrivé à Lomé à l'issue de la saison de la Liga espagnole, Djene Dakonam a fait plusieurs actions en faveur des différentes couches sociales. Après avoir passé dans les orphelinats pour offrir des vivres et des non vivre, et aussi en famille puis aux côtés de son club formateur Jouventaux devenu Juventus de Batome, le défenseur de Getafe a fait un geste louable à l'endroit des clubs de première division du Togo. L'ancien joueur de l'Etoile Filante de Lomé a offert ce mardi deux jeux de maillots à chacun des 14 clubs de la division d'élite saison 2018-2019.

« Je connais le football togolais, je l'ai pratiqué, J'ai joué le championnat togolais et je sais ce qui se passe. Ils ont besoin de soutiens, de matériels et de beaucoup de choses. Et l'esprit qui m'a poussé à faire ce don, c'est d'être avec eux, de les soutenir, de les encourager à bien jouer. Je peux dire que c'est avec joie que j'ai fait ce don » nous a t-il confié lors de la cérémonie qui a réuni tous les responsables des formations.

Le président de l'AS OTR, objet de cette bonne intention de la part du vice capitaine de la sélection, a loué l'initiative.

« C'est un geste qui nous va tout droit au cœur, ça été une très agréable surprise pour nous d'être invité à bénéficier de ce don. C'est tellement rare. Généralement les joueurs s'intéressent à leur club formateur mais qu'un professionnel décide de faire ce geste à l'endroit de l'ensemble des équipes de première division, c'est un geste à saluer. La plupart des clubs du Togo ont des difficultés financières. Ce qui les empêche de pouvoir s'équiper véritablement » a dit André Degué, le président de l'AS OTR.