Cote d'Ivoire: Télévision numérique terrestre - Badaud darret invite les populations à adhérer à la tnt

Mathieu Badaud Darret, président du Conseil d'Administration (PCA) de la Société ivoirienne de télédiffusion a lancé le mardi 18 juin 2019 au siège de cette structure à Cocody-Deux Plateaux la caravane de communication de la Télévision numérique terrestre (TNT).

Le PCA a indiqué que c'est un camion-podium qui sillonnera le district d'Abidjan durant deux semaines pour sensibiliser les populations sur les avantages de la TNT, et surtout leur dire que c'est en juin 2020 qu'aura lieu l'extinction du signal analogique pour basculer au numérique. « Un pays qui se veut émergent de nos jours, ne peut pas et ne doit pas ignorer la TNT dans son paysage audiovisuel annoncé depuis un moment comme une composante importante de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Elle est aujourd'hui, une réalité dans notre pays depuis le 8 février 2019. Faut-il rappeler que la TNT est une promesse du président de la République Alassane Ouattara au peuple ivoirien, à savoir la promesse de mettre à la disposition des ménages de Côte d'Ivoire un confort de réception du service de l'audiovisuel, favorisant ainsi l'ouverture officielle du paysage télévisuel ivoirien à plusieurs opérateurs de production télévisuelle.

Ce challenge est en passe d'être entièrement tenu. En plus du centre national d'exploitation d'Abobo, le plus important des 35 centres que comprend le réseau TNT de notre pays ainsi réalisé et opérationnel, ce sont six nouveaux centres qui sont en cours de réalisation (Man, Bouaflé, Korhogo, San-Pedro, Kounfao et Bouaké) pour passer des 25% actuel de taux de couverture à 60% », a-t-il dit. Il a rappelé qu'un décret portant plafonnement des prix des équipements de la TNT et les exonérant des droits de douane et de TVA, a été signé.