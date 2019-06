Afrique: CAN 2019 / Youcef Atal - « On se doit de faire quelque chose en Égypte »

Placée dans les outsiders de la CAN 2019, l'Algérie de Youcef Atal peut même figurer parmi les favoris tant elle regorge de talents.

Désormais entraînée par Djamel Belmadi, l'équipe se présentera avec sa star Riyad Mahrez, son tout nouvel attaquant, Andy Delort et la révélation de la saison en Ligue 1 française, Youcef Atal. Après une élimination au premier tour en 2017, les Verts arrivent sur la pointe des pieds en Egypte mais avec énormément d'ambitions.

Dans un entretien avec nos confrères de France Football, Youcef Atal s'est confié à propos de la CAN 2019 qui débutera pour lui et ses coéquipiers dimanche prochain. Le joueur de l'OGC Nice affiche un certain optimise pour sa première compétition continentale.

« Pour notre peuple, on ne doit pas tricher sur l'envie. C'est un objectif de cœur, on se doit de faire quelque chose en Égypte. On a des chances, sinon ça ne sert à rien de se déplacer ». Ambitieux, l'Aiglon exprime aussi sa confiance envers son sélectionneur pour aller le plus loin dans la compétition : « Il comprend bien le fonctionnement des joueurs algériens. Je l'aime beaucoup. Mon sentiment, c'est qu'avec lui, on peut faire quelque chose... »

Homme discret, réputé méticuleux, proche des joueurs et ambitieux, Djamel Belmadi va passer un premier test à la tête de la sélection algérienne lors de cette CAN 2019 en Égypte. L'ancien milieu de terrain international, depuis sa nomination en août dernier, a eu le temps de s'y préparer.