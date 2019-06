Sénégal: Anacarde - L'ASEPEX à Ziguinchor pour accompagner les filières à l'exportation

Dans un communiqué, l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) organise à Ziguinchor, une série de formations, au bénéfice des PME, productrices et exportatrices de la région.

Ces différentes rencontres sous l'égide du Ministre du Commerce et des PME permettront de partager avec les acteurs : le guide export cajou conçu par l'ASEPEX, les procédures export, le système REX, etc.

A la fin de l'atelier, le guide export cajou, devra être présenté aux producteurs, exportateurs et acteurs qui évoluent dans la chaîne de valeur anacarde et les participants devront maîtriser : les méthodes pour trouver un client; les conditions de vente à l'international; les différents modes de paiement utilisés dans le commerce international; le système REX, les techniques de digitalisation des produits afin qu'ils puissent les mettre sur la plateforme de vente en ligne créée par le CBI.

En effet, la globalisation du commerce, l'ouverture des nouveaux marchés en Afrique, en Chine et en Europe de l'Est, ne cessent d'accroître le volume des échanges commerciaux à l'échelle internationale. Comme facteurs favorables, on peut mentionner la libéralisation économique et la réduction de barrières douanières à l'import/export. L'Afrique, principalement dominée par le commerce des ressources naturelles, a vu sa performance économique s'améliorer nettement et son avenir prometteur. Cette progression est due notamment à différents facteurs dont le raffermissement des prix des produits de base, l'application de certaines réformes économiques ainsi que l'amélioration de l'environnement des affaires favorables à l'échelle internationale et la diminution de l'inflation dans diverses régions.

Afin de renforcer cette tendance favorable, le Plan Sénégal Émergent a fixé pour objectif de relever le défi concernant la promotion des secteurs moteurs d'exportation.

Les formations proposées à Ziguinchor interviennent ainsi dans un contexte de mise à niveau des participants, sur les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes de la chaîne d'exportation.