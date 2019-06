Cote d'Ivoire: Solidarité et Cohésion sociale - La Côte d'Ivoire se dote d'indicateurs nationaux

Le gouvernement Ivoirien a adopté les indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale.

L'annonce a été faite le mercredi 12 juin 2019 par le porte-parole du Gouvernement, le Ministre Sidy Touré, à l'issue du conseil des Ministres. Au nombre de 151 composés de 37 au titre de la solidarité et 114 pour la cohésion sociale, ces indicateurs permettront d'orienter efficacement le gouvernement et les partenaires au développement dans la conduite de leurs actions politiques, économiques et sociales.

Une avancée enregistrée dans le vaste chantier de la Solidarité et de la Cohésion Sociale en Côte d'Ivoire à mettre à l'actif de la Ministre Mariatou Koné avec le soutien financier du Programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale (PARICS) qui permet, à travers ces indicateurs, d'apprécier, de façon rationnelle, la solidarité et la cohésion sociale. En effet, sous son leadership et ses orientations, ces outils ont été élaborés par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (OSCS).

Cette élaboration des indicateurs a été confiée à une équipe d'experts composée d'universitaires, de statisticiens et d'acteurs des droits humains et a impliqué les Ministères et structures techniques, des Agences des Nations Unies spécialisées tels UNFPA, ONU Femme, le PNUD ainsi que les organisations de la société civile. Ces indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale seront désormais une sorte de boussole pour une appréciation objective de l'évolution de la solidarité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Ils permettront également de mieux apprécier les efforts de l'Etat pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Autre apport de taille, ces indicateurs seront des outils d'aide à la décision pour tous les acteurs qui interviennent dans le chantier de la Solidarité et de la Cohésion Sociale. Il est à rappeler que le processus d'élaboration de ces indicateurs nationaux a débuté en juillet 2017et a comporté plusieurs phases que sont l'élaboration d'indicateurs primaires, la Phase test des indicateurs auprès des ministères et structures techniques. Ensuite la mise en place d'un comité scientifique qui a analysé les indicateurs de base en Octobre 2017 puis l'élaboration d'une 2ème base d'indicateurs. Par la suite, la tenue d'un atelier de pré validation des indicateurs à Abidjan a réuni les experts et le comité scientifique.

Et enfin la validation des indicateurs à Dabou s'est faite avec la participation des experts, du comité scientifique, des ministères et structures techniques, des agences du système des Nations Unies et des organisations de la société civile du 15 au 17 décembre 2017.