Afrique de l'Ouest: Greenpeace dit halte à l'industrie de farine et de l'huile de poisson

Dakar — L'ONG Greenpeace Afrique a exhorté mercredi les gouvernements des pays d'Afrique de l'Ouest et les entreprises à mettre fin à l'industrie de la farine et de l'huile de poisson en Afrique de l'Ouest.

Elle a lancé cet appel à l'occasion de la publication ce mercredi de son rapport intitulé "Poisson détourné - La sécurité alimentaire menacée par l'industrie de la farine et de l'huile de poisson en Afrique de l'Ouest".

Greenpeace demande aux pays d'Afrique de l'Ouest de "faire face à leurs responsabilités en protégeant les précieuses réserves halieutiques de la région".

"La sécurité alimentaire est menacée par l'industrie de la farine et de l'huile de poisson en Afrique de l'Ouest", écrit-elle dans un communiqué parvenu à l'APS.

Elle dit avoir "recensé 50 usines de transformation de farine et d'huile de poisson dans la région, dont 40 étaient en activité en mars 2019". Selon le communiqué, "la majorité de la production de ces usines est destinée à l'exportation (... ), dans des pays d'Asie et de l'Union européenne".

Ibrahima Cissé, le responsable de la campagne Océans de Greenpeace Afrique, indique que "des centaines de milliers de tonnes de poissons sont transformées en farine ou en huile pour l'exportation au détriment d'environ 40 millions d'Africaines et d'Africains".

Il estime que "les gouvernements des pays d'Afrique de l'Ouest doivent protéger les stocks halieutiques de la région".

Pour Greenpeace, "l'industrie de la farine et de l'huile de poisson [... ], menace non seulement les stocks de poissons régionaux, mais affecte également les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations locales".

Et selon l'ONG, "environ 80 % des débarquements de poisson au Sénégal proviennent du secteur artisanal, et le poisson couvre environ 70 % des besoins en protéines animales de la population (plus de 50 % en Gambie)".