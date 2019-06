Guinée: Les associations et ONG menacées par l'Etat

Boureima Condé, ministre de l'administration du territoire et l'ambassadeur des États Unis en Guinée, Denis Hankins

Par la voix du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation les associations et l'ONG viennent d'être menacées par le gouvernement guinéen. Leurs agréments risquent de leur retirer et s'il faut même d'aller au-delà de cette mesure. Cette annonce a été faite hier lundi dans les ondes de la télévision nationale RTG.

Général Bourema Condé s'est référé de l'article 4 de la loi 013 fixant le régime des associations en République de Guinée. Pour lui, cet article consacre le caractère apolitique et le but non lucratif de ces associations, est de nos jours violé. Malheureusement, aujourdhui sous les feux des projecteurs, des ONG et autres associations politico-politiciennes, passées maîtresses en propos aussi incendiaires et incohérents les uns que les autres.

« Tout est à l'opposé des objectifs déclinés dans agrémentent dont ils sont bénéficiaires pour ceux ou celles qui en détiennent un. Personne ne respecte son objectif. Toutes ces organisations se lancent dans des débats politiques pour s'attaquer à l'Etat. Désormais des mesures sont prises contre ces structures qui ne respectent pas leur ligne éditoriale. Elles sont apolitique et abus non lucratif. Donc, elles doivent respecter leur rôle », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, il les invite de se conformer au strict respect des dispositions contenues dans les lois 013 fixant le régime des associations et 014 relatives aux groupements à caractère coopératif.

« Nous nous réservons pour un premier temps le droit des sanctions disciplinaires administratives allant jusqu'au retrait de l'agrément. « Dans un second temps, saisir qui de droit pour que prennent fin ces manquements. Que ça soit claire à toutes les associations et ONG en Guinée », a menacé le général Bouréma Condé.

Cette menace de l'Etat sur les associations et ONG reste à savoir si ça contribuera à la reforme d'obtention des agréments ou c'est une manière d'intimider ces organisations afin de s'écarter sur le terrain face au projet en cours (nouvelle constitution). Attendons de voir si les concernées vont se soumettre à cette nouvelle mesure de l'Etat ou si elles vont continuer à dénoncer des problèmes sur des sujet brûlants du pays.

Un ex-allié d'Alpha Condé qualifie les partisans de 3e mandat des « ennemis de la Guinée »

Visiblement, l'idée de l'adoption d'une nouvelle constitution se précise. Les partisans du Chef de l'Etat s'activent sur le terrain pour appeler à un référendum constitutionnel. Il y a une semaine, à Boffa, des violents affrontements ont opposé partisans et opposants à la nouvelle constitution. Récemment, un ancien allié d'Alpha Condé a annoncé son départ de [... ]...

Mobilisation « monstre » des populations de Pita à la finale du tournoi dédié au Président Alpha Condé Malgré l'appel au boycott lancé notamment par le président du groupe parlementaire Libéral Démocrate Fodé Oussou Fofana, les populations de Pita se sont massivement mobilisées ce samedi, 20 avril 2019 au stade préfectoral, terrain de 6, pour assister à la finale du tournoi de football organisé à l'occasion du « Mois de reconnaissance du Foutah au [... ]...

3e mandat: « le combat final se fera sur le terrain », dixit Marie Madeleine Dioubaté Contre un troisième en faveur du président Alpha Condé, les salives ne font que couler, des mouvements opposés à ce projet ne font se naitre. En dehors des frontières guinéennes cette opposition se fait sentir par des compatriotes guinéens. Après la marche des guinéens à Paris le week-end dernier pour manifester leur indignation à toute [... ]...