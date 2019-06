Burkina Faso: Cancer du col de l'utérus

La conseillère technique de la commune de Ouagadougou, en collaboration avec l'association Stop cancer du col de l'utérus du Burkina Faso, avec l'appui de l'ONG JHPIEGO a organisé, les 23 et 24 mai 2019, à Tiébélé dans la province du Nahouri, une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus.

Des femmes de Tiébélé connaissent désormais leur statut cancérologique. Après deux jours d'activités, l'équipe du Pr Jean Lankoandé a pu consulter et examiner 875 femmes. Des cas de lésions précancéreuses ont été pris en charge sur place et les cas graves ont été référés à Ouagadougou.

La marraine du jour, Elise Ilboudo, 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale a dit toute sa satisfaction quant à la mobilisation des populations, des autorités administratives, coutumières et religieuses de Tiébélé. La campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus initiée par Bienvenue Wourougou, conseillère technique de la commune de Ouagadougou et parrainée par la députée, Elise Ilboudo, 4e vice-présidente à l'Assemblée nationale avait pour objectif de promouvoir la santé et le bien- être de la femme de Tiébélé.

Le député-maire de Tiébélé, Joël Atahougue Aoué et la coordonnatrice départementale des femmes, Koutiangba Martine, ont salué la promotrice et ses partenaires pour cette campagne. Pour eux, la santé de l'homme et de la famille dépend de la santé de la femme. Ils ont invité les fils et filles de la commune à suivre l'exemple de Mme Wourougou, en organisant des activités dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines. Pour la promotrice, la question de la mère et de l'enfant est une préoccupation pour tous.

A travers cette campagne de dépistage, elle a voulu apporter sa petite contribution pour le bien-être des populations, car, le gouvernement, à lui seul ne peut pas tout faire. Donc, il faut que les associations et les individus s'engagent pour accompagner les actions de développement dans leurs localités respectives. La promotrice a reçu les encouragements du président par intérim du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Simon Compaoré.

Selon ses dires, il est venu saluer et encourager les efforts d'une dame battante qui ne cesse d'apporter sa contribution pour le bien-être des populations et surtout les femmes en particulier. Pour sa campagne, Bienvenue Wourougou a eu le soutien de l'association Stop cancer du col de l'utérus du Burkina Faso et de l'ONG JHPIEGO.