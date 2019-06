Afrique: CAN 2019 - Deux pauses hydratation prévues

La Confédération Africaine de Football a décidé de respecter deux pauses chaleur au cours des matches de la phase finale de la CAN 2019.

Notons qu'en Égypte, les températures sont comprises entre 35 et 38 degrés et que l'humidité varie entre 40% et 60%, ce qui pourrait représenter un danger pour la santé des joueurs. Le mercure risque de s'affoler en plein été au Nord de l'Afrique lors de la CAN 2019. Les règles de la FIFA stipulent que si les matches ont lieu à des températures élevées, le match peut être suspendu autour des 30e et 75e minute, mais pas plus de 3 minutes, pour permettre aux joueurs et aux arbitres de boire de l'eau et de faire une pause.

Ces pauses de 3 minutes doivent être correctement préparées en termes logistiques, avant le tournoi et avant chaque match de la CAN 2019. Elles nécessitent l'apport de conteneurs froids sur roues pour y mettre de la glace pilée, des boissons pour les arbitres et des petites serviettes froides et humides à placer autour du cou pour 26 personnes (4 arbitres + 22 joueurs). Cette décision a été prise à cause des fortes chaleurs en Egypte en ces mois de juin et de juillet.