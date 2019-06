Burkina Faso: Financement des PME/PMI

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le lundi 17 juin 2019 à Kosyam, le directeur général du groupe Ecobank, Ade Ayeyemi.

Le groupe ECOBANK a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le gouvernement burkinabè dans sa politique de création d'emplois au profit des jeunes et de financement des Petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI).

Le Directeur général (DG) du groupe, Ade Ayeyemi, l'a signifié à l'issue d'une audience avec le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le lundi 17 juin 2019 au palais de Kosyam. Avec le chef de l'Etat, a-t-il dit, il a été question de l'économie et surtout de la création d'opportunités d'emplois pour les jeunes par le secteur bancaire, en relation avec le gouvernement.

«Nous avons aussi parlé de l'inclusion financière et en particulier des Petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) pour nous assurer vraiment que ce sont les facteurs du développement économique du Burkina Faso», a-t-il ajouté.

Pour M. Ayeyemi, l'audience a permis au groupe ECOBANK de renouveler son engagement à accompagner les PME/PMI et à faire de la technologie, un vecteur d'inclusion financière pour tous les Burkinabè. «Aujourd'hui, nous sommes l'un des premiers acteurs financiers de l'économie burkinabè. Nous travaillons avec le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement pour continuer le travail et accélérer ce processus», a-t-il fait savoir.

Présenté au chef de l'Etat à l'occasion de cette audience, le nouveau DG d'ECOBANK-Burkina Faso, Moukaramou Chanou Alao, a précisé que son défi majeur est de poursuivre le travail de son prédécesseur en apportant l'appui de son institution au gouvernement et aux PME/PMI, un «véritable» poumon de l'économie.

«Nous allons moderniser le système bancaire à travers notre nouvelle application, "ECOBANK mobile up" que nous allons vulgariser à travers le pays, pour faciliter l'inclusion financière pour toucher toute la population, surtout celle du monde rural qui aujourd'hui, n'a malheureusement pas accès aux guichets de banque», a-t-il promis.