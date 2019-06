Madagascar/Mauritanie: CAN-2019 - 1e participation historique pour Madagascar, Mauritanie et Burundi

Alger — La Coupe d'Afrique des nations-2019 de football (CAN-2019), prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte, connaîtra un triple évènement : participation de 24 pays au lieu de 16, décalage de la compétition en été et qualification historique de trois nouveaux pays, en l'occurrence le Burundi, Madagascar et la Mauritanie.

Pour cette 32e CAN qu'accueillera l'Egypte pour la 5e fois, après 1959, 1974, 1986 et 2006, ce sont les "Pharaons" qui détiennent trois records, celui du nombre de titres décrochés (7), du nombre de participations aux phases éliminatoires (32), soit la totalité des éditions du tournoi depuis son lancement en 1957 et aussi du record de participations en phases finales (24).

Les Egyptiens, qui rêvent d'un 8e sacre continental sur leurs terres, partagent ce chiffre avec le Congo, présent aux éliminatoires de toutes les éditions (32), mais qui constitue le plus grand absent de cette édition pour la 2e fois consécutive après 2017 au Gabon. Ce dernier sera également aux abonnés absents de l'édition égyptienne, aux côtés du Burkina Faso.

En revanche, le Nigeria, l'autre grand absent des CAN-2015 et 2017 et auteur de 14 podiums (record) dont 3 titres, effectue son retour en comptabilisant 19 participations aux éliminatoires dont 14 phases finales.

Les grosses cylindrées, elles, comme le Ghana (30), le Sénégal (28), la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tunisie, la RD Congo et l'Algérie, toutes avec 27 participations (aux éliminatoires), seront bel et bien présentes à cette 32e CAN.

Les Verts, qui font partie du groupe C en compagnie du Sénégal (comme en 2017 au Gabon et 2015 en Guinée équatoriale), du Kenya et de la Tanzanie, seront présents au grand "bal" africain pour la 18e fois, dont la première avait eu lieu en 1968 en Ethiopie pour leur première participation à cette épreuve.

Tableau de participation des 24 pays de la CAN-2019:

Pays Eliminatoires Ph. finales Titres Podiums

1. Egypte 32 24 7 12

2. Ghana 30 22 4 10

3. Sénégal 28 15 0 1

4. Cameroun 27 19 5 8

--. Côte d'Ivoire 27 23 2 8

--. RD Congo 27 19 2 4

--. Tunisie 27 19 1 4

--. Algérie 27 18 1 4

--. Guinée 27 12 0 1

--.

Kenya 27 6 0 0

11. Ouganda 26 7 0 1

--. Tanzanie 26 2 0 0

13. Maroc 25 17 1 3

--. Mali 25 11 0 3

15. Zimbabwe 21 4 0 0

--. Madagascar 21 1 0 0

17. Nigeria 19 14 3 14

18. Angola 18 8 0 0

19. Afr. Sud 14 10 1 3

--. Namibie 14 3 0 0

--. Mauritanie 14 1 0 0

22. Bénin 13 4 0 0

--. Burundi 13 1 0 0

24. Guinée-Bissau 9 2 0 0.