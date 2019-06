Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La conférence sur les conflits fonciers s'achève demain

Les assises de quatre jours tenues dans la ville de Bukavu, grâce à un financement des Pays-Bas, ont permis aux participants d'aborder plusieurs sous-thèmes, entre autres la sécurité foncière, le statut de la terre et tensions entre légitimité et légalité, l'impact des conflits liés à l'affectation de la terre (mines, agriculture, hydrocarbures, aires protégées, etc.).

Les travaux ont été ouverts, le 17 juin, par le nouveau gouverneur de la province du Sud-Kivu, Théo Ngwabinje Kasi, qui a exprimé sa gratitude aux partenaires au développement, à l'ONU-Habitat et à tous ceux qui contribuent aux efforts visant la médiation et la résolution des conflits fonciers en République démocratique du Congo (RDC). « Mon souhait est de voir la situation sécuritaire s'améliorer rapidement, ainsi que la nécessité de l'appui continu des partenaires et celui de l'ONU-Habitat dans le domaine foncier », a-t-il laissé entendre.

Peu avant, le directeur du programme pays du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) en RDC, Abel K. Walendom, a souligné que le choix du thème focalisé sur « Les conflits fonciers dans l'est de la République démocratique du Congo» ne relevait pas d'un hasard. « Certes le foncier a toujours été question dans toutes les communautés humaines, principalement dans la partie est du pays, mais de nos jours, ses approches nouvelles peuvent compromettre dangereusement la sérénité, la paix et la stabilité », a-t-il- averti.

Pour sa part, le maire de la ville, dans son discours, a mis l'accent sur la problématique de la pression démographique dans sa circonscription et qu'il était important, a renchéri Bilubi Mechack, de se pencher sur cette question de la gouvernance foncière pour que la population vive dans un environnement décent. Quant à l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en RDC, Gerard Michels, il a indiqué qu'une bonne gouvernance foncière est un gage de paix, de sécurité et de stabilité accrues pour un Congo meilleur.

A son tour, le chef de Bureau de la Monusco au Sud-Kivu, Karma oro, a rassuré les autorités provinciales de la détermination des Nations unies à continuer d'œuvrer à la réalisation d'une paix durable en RDC.

Le secrétaire général au ministère provincial des Affaires foncières du Sud-Kivu, les membres des gouvernements provinciaux de trois provinces (Nord et Sud-Kivu, Ituri), les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, les chefs coutumiers et plusieurs hauts cadres de l'administration territoriale tant au niveau national que provincial, les représentantes de la Norvège et du DFID ont assisté à la cérémonie d'ouverture.