Congo-Brazzaville: Journées européennes de développement - Louison Mbombo dans le programme des jeunes leaders

Le Congolais de 23 ans fait partie des quinze jeunes du programme initié dans le cadre des journées européennes de développement qui se sont tenues à Bruxelles, les 18 et 19 juin, sur le thème « Réduire les inégalités : construire un monde qui ne laisse personne de côté ».

Fondateur en 2017 de l'Initiative Mbombo contre le paludisme (Solidariedade Na Mokili), une organisation à but non lucratif basée à Gungu, province du Kwilu, en République démocratique du Congo, Luison Mbombo est étudiant en médecine à l'Université fédérale de Minas Gerais, au Brésil. Sa structure, en partenariat avec Google et Microsoft, met en œuvre l'analyse de données et l'apprentissage automatique pour progresser dans la prévention et la recherche contre le paludisme, en levant des fonds pour le traitement, en fournissant une éducation sanitaire aux familles et aux professionnels de la santé et en distribuant des moustiquaires.

Cette initiative a bénéficié à plus de dix millions de personnes depuis sa création. En 2017, Louison Mbombo a été récompensé par l'Unesco lors du Concours « Jeunesse citoyenne pour l'entrepreneuriat » pour le meilleur projet de prévention de la mortalité infantile due au paludisme. Son projet avait recueilli 53 360 voix lors d'un vote popullaire initié par l'Unesco. Sa mise en place lui a été inspiré lors d'un cours sur la transmission du paludisme. Objectif: distribuer des moustiquaires et des médicaments contre le paludisme tout en aidant les gens à prendre conscience des risques que pose encore l'eau stagnante.

Par ailleurs, Louison Mbombo a été sélectionné pendant la commémoration des 90 ans de l'Université fédérale de Minas Gerais parmi les personnes marquées par leurs expériences et qui ont également laissé leur empreinte en transformant positivement le monde.

Le jeune entrepreneur social se donne pour objectif de mettre en place un Centre international de prévention et de contrôle du paludisme dans vingt-sept pays fortement touchés par le paludisme en Afrique subsaharienne et en Amérique latine .

Bien que le siège sera basé à Kinshasa, explique Louison Mbombo, les membres du centre travailleront à l'étranger et mèneront à tout moment des recherches sur le paludisme dans plus de vingt-sept pays, avec l'aide de la télémédecine. « Je suis à la recherche de partenaires pour relever ce défi majeur et pour être en contact avec des bailleurs de fonds potentiels en vue d'obtenir un soutien financier afin de réaliser ce projet, essentiel à l'atteinte de nombreux objectifs de développement durable », fait savoir Louison Mbombo.