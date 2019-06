Soudan: Le Gén. Al-Atta confirme l'engagement de CMT à établir un Etat Démocratique

Nyala — - Le Gén. Yasser Al-Atta, membre du Conseil Militaire de Transition (CMT) et Observateur Politique des Etats du Darfour, a confirmé l'engagement du CMT à établir un Etat dans lequel le Perdant félicite le Vainqueur et Etat dans lequel l'Opposition se consacre à donner des Conseils et des Orientations plutôt que de détruire la Patrie.

S'adressant aux Forces Régulières de l'Etat du Sud-Darfour, le Gén. Al-Atta a déclaré que le CMT organiserait une période de transition qui tiendrait compte des désirs et des ambitions du peuple soudanais et assurerait la sécurité et la stabilité.

Il a également exprimé la promesse du CMT de former un Comité Electoral Neutre et de Promulguer une Loi Electorale Indépendante qui n'exclurait personne.

Le Gén. Al-Atta a affirmé que le Service de Sécurité et de Renseignements et les Forces de Soutien Rapide (FSR) ne seraient pas dissous, ajoutant qu'aucune loi spéciale d'une force régulière ne pouvait être modifiée sans l'Accord de ses Dirigeants.

Il a évoqué les attaques malveillantes contre les FSR, le Service de la Sécurité et des Renseignements, les Forces de Police et les Forces Armées, soulignant que l'Institution Militaire poursuivront leurs efforts pour réaliser les Aspirations du Peuple Soudanais.