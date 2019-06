Soudan: Le CMT appelle la population du Darfour à lancer des Initiatives de Tolérance

Nyala — - Le Gén. Yasser Al-Atta, membre du Conseil Militaire de Transition (CMT) et Observateur Politique des Etats du Darfour, a appelé les Forces Politiques et les Mouvements Signataires de la Paix dans l'Etat du Sud-Darfour à lancer des Initiatives de Tolérance Sociale et Réconciliation Politique.

Dans une allocution qu'il a prononcée lors de sa visite dans le Sud-Darfour, le Gén. Al-Atta a affirmé la promesse du CMT de mettre en place un Système Démocratique et de constituer un Comité Electoral accepté par toutes les parties.

Il a souligné l'obstination et la tendance à l'exclusion d'autres Jeunes, non seulement au Parti du Congrès National (PCN) révoqué, mais également des Jeunes de la Révolution, évoquant la mort de 11 Femmes et l'Avortement à Khartoum, dus au Blocage de Routes et de Voies Ferrées, ce qui a empêché arrivée de Médicaments et de Matériel de Base dans les Etats du pays.

Le Gén. Al-Atta a souligné que la vision du CMT pour la période de transition de Trois ans incluait la Restructuration des Institutions de l'Etat, l'Organisation de Procès pour les personnes impliquées dans la corruption, la Restauration de tous les Fonds Publics Pillés.

Il a souligné que les Institutions Militaires assumeront leur rôle dans la défense du pays et des Partis Politiques eux-mêmes, outre le soutien apporté à la Jeunesse Soudanaise.

Il a évoqué des complots visant à créer de l'instabilité et de l'anarchie en exploitant les Jeunes, soulignant que les Forces Armées ne permettraient jamais à l'Entité et aux Institutions de l'État de s'effondrer.

Le Gén. Al-Atta a annoncé l'engagement du CMT de libérer tous les Détenus Politiques peu de temps après l'achèvement de la Procédure Judiciaire.