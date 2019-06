Gabon: Nzeng-Ayong - Réhabilitation des voiries

Le projet de réhabilitation des voiries récemment relancé par le Ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux Publics, s'étend sur plusieurs quartiers de Libreville dont Nzeng-Ayong fait partie. C'est donc plusieurs voies de circulation de ce quartier du sixième arrondissement de Libreville qui sont en travaux, en passant de la Nouvelle Cité, Dragage, Chantier-Moderne jusqu'au Carrefour des Sœurs.

Le projet de réhabilitation des voiries prend forme à Nzeng-Ayong. Les routes et les ruelles de cette zone de Libreville sont en pleine reconstruction comme on peut si bien le constater de visu à Dragage, au Chantier-Moderne (MCD) à la Nouvelle Cité et au Carrefour des Sœurs. Les travaux de ces chantiers qui accélèrent à une vitesse considérable sont déjà à leur phase terminale au Chantier-Moderne avec le bitumage d'une route. On peut d'ailleurs voir quelques véhicules circuler sur cette voie. Les riverains de la zone s'en réjouissent : « Jusqu'à encore quelques semaines nous n'étions pas sur de voir ces travaux aller à leurs termes. La réalisation de ce projet met fin aux difficultés que nous avions pour sortir lorsqu'il pleut à cause de la boue et parfois la poussière... », explique un résidant du quartier. Il faut noter que la livraison de cette route avait été précédée par celle du pont de la Nouvelle Cité, bien qu'il n'a pas encore été inauguré.

Si la route en travaux au Chantier-Moderne est déjà livrée, celle de Dragage et du carrefour des sœurs ne saurait tarder à être au même niveau. Pour l'heure, les dits travaux sont à la phase du nivellement. Les populations qui regardent jours après jours l'avancée des travaux avec un brin de méfiance sont beaucoup plus optimistes depuis quelques jours. En raison, du partenariat que le Ministre de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics, Arnaud Calixte Engandji Alandji, a récemment tissé avec la banque de Santander. Cette institution financière a accordé un crédit de vingt huit milliards (28.000.000.000) au Gabon via le Ministère de l'équipement, des infrastructures et des Travaux publics pour mener à bien le projet de réhabilitation des voiries de Libreville, Owendo et Akanda. Il n'y a pas donc pas de raisons de penser que la route du carrefour des sœurs et des autres zones de Nzeng-Ayong, soient exclus du projet.

Les agents de la société adjudicataire de ces travaux routiers « Colas » sont à pied d'œuvre. Ils donnent le maximum pour que les routes puissent être livrées dans les meilleurs délais. « Nous sommes sur les chantiers tous les jours de la semaine excepté le dimanche, comme nous le faisons ailleurs. Vous comprenez donc que nous sommes rompus à la tache. Nous comprenons bien l'impatience des populations. Qu'ils prennent leur mal en patience. On ira au bout du projet... », nous fait savoir un ouvrier de la société Colas.