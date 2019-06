Maroc: Essaouira accueille les états généraux des entreprises citoyennes

«Entreprises et entrepreneurs citoyens engagés pour la prospérité » est le thème de la deuxième édition des états généraux des entreprises citoyennes qu'abritera Essaouira du 28 au 30 juin 2019.

Un projet de société prospère et solidaire, des entreprises engagées sur la voie de l'instauration de la justice sociale, et des acteurs économiques qui repensent leur contribution à un modèle de croissance équitable et loin d'être hanté par la performance économique, des idées phares qui ont été à l'origine d'un mouvement d'entreprises d'un nouveau genre.

Juin 2018 fut témoin de la naissance de ce mouvement à Essaouira à l'occasion de la tenue d'une première édition qui avait débouché sur l'adoption de la déclaration d'Essaouira, fruit de débats pointus entre entrepreneurs, décideurs, ONG, chercheurs, entre autres.

Un an après, plusieurs dizaines de chefs d'entreprise, de décideurs, d'acteurs associatifs, d'intellectuels se sont redonné rendez- vous à Mogador pour travailler sur le thème de la prospérité, et explorer les pistes possibles pour joindre la performance économique au progrès et la paix sociale.

Climat, égalité, et progrès social : trois grandes priorités qui seront à l'ordre du jour des trois conférences auxquelles prendront part 250 participants en vue de rédiger les plaidoyers des entreprises citoyennes à partager sur une plateforme citoyenne de l'ONU, engager les partenaires et les institutions à accompagner trois initiatives à fort impact social, et lancer le cercle « Equality for Growth », entre autres.

«Croître ou prospérer ? Telle est la question», «L'appel d'Essaouira pour un mouvement des entreprises et des entrepreneurs citoyens», «Le dialogue entre les cultures : facteur de paix »... Trois grandes questions qui déclencheront les débats durant les trois journées des états généraux qui confirment Mogador comme terre d'accueil de tous les défis et de tous les débats.