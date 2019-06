Maroc: La consolidation de la coopération maroco-andalouse au centre d'entretiens entre Abdelkrim Benatiq et Juan Manuel Moreno

La consolidation de la coopération entre le Maroc et la région d'Andalousie a été au centre d'entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq et le président de la Junta (gouvernement autonome) de l'Andalousie, Juan Manuel Moreno, en visite de travail au Maroc.

Lors de cette réunion, M. Moreno s'est félicité des relations solides qui unissent le Maroc à la région de l'Andalousie, soulignant la nécessite d'intensifier la coopération bilatéral dans différents domaines.

"Le Maroc est un acteur principal dans l'expansion des entreprises espagnoles en Afrique", a relevé le responsable andalou qui a insisté sur l'importance de continuer à travailler ensemble pour réaliser de grands projets communs de développement .

Il s'est également félicité du rôle primordial du Maroc pour lutter contre la migration clandestine ainsi que le bon déroulement de l'opération Marhaba de transit des Marocains résidant à l'étranger, fruit d'une coordination parfaite entre les deux pays. Pour sa part, M. Benatiq a mis en exergue les relations historiques entre le Maroc et l'Andalousie marquées par un héritage culturel commun. "L'Andalousie est le prolongement régional du Maroc, on est fier de ce patrimoine historique mais essentiellement culturel qui unit les deux pays", a indiqué le ministre, ajoutant que l'Espagne est un partenaire clé pour le Maroc dans différents domaines.

Par ailleurs, le ministre a salué l'excellence des relations de coopération entre les deux rives, invitant le gouvernement andalou à plus de partenariat dans de nouveaux domaines, notamment le tourisme.

Les discussions entre les deux responsables ont également porté sur le partenariat culturel entre le Maroc et l'Andalousie à travers la Fondation trois cultures à Séville, le lieu de rencontres interculturelles d'excellence entre la communauté marocaine vivant en Espagne, qui dépasse les 800.000, dont 123.000 en Andalousie, et les Espagnols. Cette institution qui souffle sa 20ème bougie est le symbole du vivre-ensemble et du multiculturalisme.

M. Moreno, qui effectue une visite de trois jours dans le Royaume, avait eu lundi des entretiens avec le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, et rencontré mardi le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.