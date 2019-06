Congo-Kinshasa: Nouvelles institutions - Jean - Marie Ntantu Mey exhorte Félix Tshisekedi à impliquer la Société Civile

Notable et Doyen de la Société Civile congolaise, Jean-Marie Ntantu Mey exhorte le Chef de L'Etat et le Premier Ministre à intégrer les acteurs de la Société Civile à la Président de la République, au Gouvernement, à la Primaire et à travers d'autres Institutions du pays.

"En notre qualité de Notable et Doyen de la Société Civile organisée depuis la Conférence Nationale Souveraine, CNS, et de Promoteur du Bureau D'action et d'Eveil Culturels à l'Education, BAC, et de l'Organisation des Forces Indépendantes et Inter socioprofessionnelles de la Société Civile, OFIS, dénonçons le point de vue de ceux qui, par ignorance, égocentrisme ou mauvaise foi prétendent que les animateurs des organisations de la Société Civile ne devraient pas faire partie d'un Gouvernement", lance Jean-Marie Ntantu Mey. Qui, plu est, estime que tous les fils et filles du Congo-Kinshasa peuvent servir valablement leur pays sans forcément être membres des partis politiques.

"On ne peut pas obliger les Organisations de la Société Civile à adhérer à un regroupement politique pour que leurs membres fassent partie d'un gouvernement. Le Chef de L'Etat et le Premier Ministre devraient intégrer à la Présidence de la République, au Gouvernement et à la Primature, des citoyens congolais indépendants d'esprit et non membres des partis politiques mais qui sont compétents, honnêtes et intègres", confie-t-il. Pour cet ancien Ministre du dernier gouvernement de Mzee Laurent-Désiré Kabila, la participation des membres de la Société Civile à la gestion des ministères, entreprises, ambassades, n'est pas incompatible avec le rôle de groupe de pression que doit jouer la Société Civile.

"Les acteurs de la Société Civile devraient être nombreux au Gouvernement, dans les entreprises et les Ambassades pour y apporter une forte dose de social, de justice et de bonne gouvernance. L'on constatera que la plupart des Ministres et autres gestionnaires promus à partir de la Société civile se sont distingués très positivement", appuie Jean-Marie Ntantu Mey.

Il fait notamment allusion au regroupement AFDC et Alliés, au MSR du Sénateur Pierre Lumbi etc. "Il faudrait cultiver l'esprit de complémentarité, entre acteurs, des partis politiques et de la Société Civile comme nous l'avion fait lors de différentes marches sociales y compris politiques. Les acteurs de la Société Civile ne doivent pas servir de chien de chasse pour certains affairistes politiques. La RDC est un patrimoine commun", conclut-il.