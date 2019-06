Congo-Kinshasa: Invalidation des élus - Michel Okongo attend de Tshisekedi des décisions drastiques

Le Président du Parti Unité des Valeurs, Me Michel Okongo Lomena, a réagi concernant les invalidations à foison de certains élus nationaux de l'opposition, en faveur de ceux du Front Commun pour le Congo (FCC), pour la plupart.

Dans une lettre ouverte à l'intention directe du Président de la Cour Constitutionnelle, Benoît Lwamba, dont une copie a été réservée au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, cet acteur politique fustige le fait que la Haute Cour ait rendu des verdicts pétris "d'irrégularités et non motivés". Cela, en violation notamment de la deadline de 60 jours prescrite pour les contentieux électoraux des législatives. Pour lui, il est assez impossible de croire à une certaine inadvertance ou incompétence de ces patentés juges de la Cour constitutionnelle. D'où, la corruption longtemps décriée au sein de cette juridiction pourrait-elle constituée la motivation desdits arrêts.

Le Président de l'Unité des valeurs dit attendre de la Cour constitutionnelle un faisceau lumineux sur la gestion de contentieux électoraux qui suscitent et provoquent désolations et frustrations après les dernières invalidations. Déjà, il a sous-tendu que la poursuite du processus électoral, avec la publication des résultats définitifs par cette haute juridiction, porterait les germes de corruption et d'irrégularités. Ces dernières qui, selon lui, ont été semées en amont, par la Ceni, partant de son président Corneille Nangaa.

Sans tourner autour du pot, Me Michel Okongo, considérant que le Chef de l'Etat est le garant de la nation, demande au Président Félix Tshisekedi de prendre toutes les dispositions nécessaires et conséquentes afin de rétablir l'état de fait et de droit concernant ces décisions contestées rendues par les juges de la Cour constitutionnelle. « Cela, pour que plus jamais, aucun citoyen ne puisse ni menacer les intérêts d'un autre, ni porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la République Démocratique du Congo», a-t-il indiqué.

A comprendre Me Okongo Lomena, le paradoxe entre le nombre de personnel et celui des dossiers à traiter tel qu'indiqué par le Président de la Cour, lors de sa rencontre avec Tshisekedi Félix, pour justifier la violation du délai de 60 jours, ne tiendrait pas d'un iota. Ce leader politique renseigne dans cette foulée que la Cour, outre ses 9 juges et les contingents de juristes mis à sa disposition, est aussi autorisée, par l'article 26 de sa loi organique, de recourir, dans l'exercice de sa mission, à l'expertise nationale ou internationale. « Vu ce qui précède, on ne peut comprendre que le Président de la Cour constitutionnelle ait invoqué l'insuffisance du personnel et le nombre élevé des dossiers reçus, alors qu'il suffisait à cette dernière de recourir à l'expertise nationale dans les conditions définies par la disposition précitée », souligne-t-il

En un mot comme en mille, M. Okongo ne met pas de côté le mobile de corruption qui inonderait cette juridiction du pays, tel les eaux de l'océan dans l'illustre Titanic.