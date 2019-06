Angola: Le Minsa étudie une subvention aux médicaments pour l'anémie falciforme

Luanda — Le Ministère de la santé étudie la possibilité de réduire ou de subventionner les prix des médicaments destinés aux personnes atteintes d'anémie falciforme, tels que les médicaments pour le diabète et l'hypertension.

Selon le secrétaire d'Etat à la Santé, José da Cunha, qui parlait à la TPA à propos de la Journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose (19 juin), un groupe de travail sera créé pour analyser la subvention et ensuite traiter de la même manière que les médicaments des patients diabétiques et hypertendus reçoivent.

Il a dit qu'environ 100 patients traités à la pédiatrie à Luanda souffraient d'anémie falciforme, ce qui inquiète les experts en santé.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), trois cent mille enfants naissent avec des traces d'anémie falciforme dans le monde.

La Journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose a été créée dans le but de sensibiliser l'opinion et de réduire les taux de morbidité et de mortalité de la maladie.

La drépanocytose est héritée par un changement dans les globules rouges et les principaux signes sont la douleur chronique, les infections et la jaunisse, qui apparaissent dès la première année de vie.

Les premiers symptômes apparaissent généralement entre 5 et 6 mois et divers problèmes de santé peuvent survenir lors d'infections et même d'accidents vasculaires cérébraux.