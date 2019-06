Angola: L'Exécutif devrait accélérer l'enregistrement des chefs coutumiers

Luanda — L'Exécutif a été exhorté, à Luanda, à accélérer l'enregistrement des chefs coutumiers en tant qu'un des mécanismes permettant d?éteindre la prolifération de prétendus détenteurs du pouvoir traditionnel dans les communautés.

Les données officielles indiquent l'existence dans le pays de 50 000 chefs coutumiers enregistrés, qui se regroupent autour de multiples lignées.

Dans le communiqué final publié à l'issue de la IIIe rencontre nationale sur les chefs coutumiers les participants découragent l'intronisation de personnes qui n'appartiennent pas aux lignées des souverains.

Ils soulignent également la nécessité d'abroger la législation qui prévoit l'utilisation d'uniformes comme moyen d'identification des chefs coutumiers et d'encourager l'utilisation de vêtements et d'ornements identitaires de la lignée et des régions respectives.

La nécessité d'un débat approfondi autour du projet de loi sur les chefs coutumiers, impliquant toutes les franges de la société, apparaît également dans les recommandations.

Les participants ont également souligné le rôle des chefs coutumiers dans la moralisation et la préservation des valeurs de cohésion et d'unité nationale, ainsi que dans la réalisation d'études de recherche scientifique, afin d'obtenir des données crédibles sur leur développement.

La rencontre découle de la nécessité de créer un vaste espace d'échange et de discussion tous les deux ans sur les chefs coutumiers, leur rôle et leur fonction, ainsi que sur leur contribution à la moralisation des communautés et à la promotion, la préservation et la diffusion de la culture angolaise.

Durant es deux jours d'activités, les participants ont abordé des questions relatives aux modèles d'articulation entre les administrations locales et les chefs coutumiers, et des propositions étaient censées améliorer l'organisation des activités dans un contexte de changement social et politique.