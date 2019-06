Tunisie: CAN 2019 - Ferjani Sassi - « Le rêve reste de remporter le titre continental »

Les Tunisiens viennent tout juste de terminer leur préparatif pour la CAN 2019. Maintenant, les choses sérieuses commencent et un nouveau défi se dresse face aux Aigles de Carthage.

« La participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'annonce positive compte tenu de la valeur technique du potentiel humain de l'équipe tunisienne actuelle » , a confié le milieu de terrain tunisien du Zamalek, Ferjani Sassi, dans des propos relayés par la TAP.

Il note que la préparation, en particulier les tests amicaux, reflètent la capacité des joueurs à briller et à obtenir les meilleurs résultats. « C'est ce que nous nous efforcerons d'atteindre malgré notre conscience de la grande différence entre les tests amicaux et les rencontres officielles, souligne le joueur qui recommande à ses coéquipiers de faire preuve de réalisme. Ce sont les recommandations les plus importantes que j'essaie de transmettre à mes collègues. Battre le vice-champion du monde croate ne signifie pas avoir atteint le top, et les joueurs doivent en être conscients avant d'engager la coupe d'Afrique au sein du groupe E qui compte l'Angola, la Mauritanie et le Mali », insiste le joueur.

Les Aigles de Carthage disputent cette année leur 19ème CAN. Depuis 2004, l'année de sa victoire, la Tunisie n'a plus dépassé les quarts de finale.

« Nous aborderons la phase finale avec réalisme et détermination en nous concentrant sur chaque match séparément sans calculs ni complexe et sans fixer de plafond à nos ambitions, le plus important étant de garantir le format ascendant dans une compétition longue et ardue, a-t-il estimé. Le rêve reste de remporter le titre continental, comme le démontrent les matches amicaux, avec de réelles chances de réussite, mais en faisant preuve de réalisme face à tous les adversaires ».

Les Aigles de Carthage volent à nouveau en toute légèreté depuis quelques années maintenant.