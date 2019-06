Sénégal: CAN 2019 - Le Sénégal favori? Aliou Cissé dit non

A quelques jours de l'entrée en compétition du Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé a voulu éclaircir certaines choses. Dans les colonnes de Jeune Afrique, il affirme que sa sélection ne fait partie des favorites de la CAN 2019.

« Je le dis et le maintiens : le Sénégal n'est pas le favori ! Pour cette compétition, il nous faudra de la sueur, des larmes et parfois du sang. Depuis quelques années, le Sénégal est qualifié d'éternel favori, mais les équipes favorites sont celles qui ont déjà remporté une CAN. Le Cameroun, tenant du titre, ou alors l'Égypte qui est le pays organisateur. La Côte d'Ivoire, la Tunisie ou le Maroc, sont plus favoris que nous. Mais nous sommes de bons challengers et nous sommes optimistes. Nous gagnons progressivement en certitudes quant à notre équipe et notre jeu, mais il faut nous armer d'humilité. Être la première équipe africaine au classement FIFA ne veut rien dire. La France, championne du monde, n'est pas numéro un du classement mondial. »

Un simple coup de bluff ou une véritable communication?