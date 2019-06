Algérie: Le pays est devenue le 5e grand partenaire commercial africain de la Chine

Alger — L'Algérie et la Chine ont mené, dans le cadre de la construction conjointe de "la Ceinture et la Route de la soie", des coopérations "fructueuses", faisant que l'Algérie est devenue le 5e plus grand partenaire commercial africain de la Chine, a affirmé l'Ambassadeurde la République populaire de Chine, à Alger, Li Lianhe.

Dans un entretien accordé au quotidien national « Le Jeune Indépendant", paru dans son édition du mercredi, M. Li Lianhe a souligné que "ces dernières années, dans le cadre de la construction conjointe de "la Ceinture et la Route de la soie", la Chine et l'Algérie ont mené des coopérations fructueuses dans les domaines politiques, économiques, commerciaux, culturels et autres ».

Tout en rappelant qu'en 2018, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 9,1 milliards de dollars, il a indiqué que "l'Algérie, dont les exportations vers la Chine ne cessent de croître, est devenue le 5e plus grand partenaire commercial africain pour la Chine".

"Il faut aussi noter que les deux pays ont mené des échanges et des coopérations notables dans les domaines culturel et humain, ce qui a permis de consolider davantage l'amitié entre les deux peuples", a-t-il poursuivi.

Il a souligné, dans cet ordre d'idées, "l'excellence" des relations entre les deux pays depuis 60 ans, établies sur les principes du "respect mutuel, de non-ingérence dans les affaires internes, d'égalité, de prospérité partagée et gagnant-gagnant", relevant que les deux pays "ont entamé des coopération sincères et fructueuses, rendant les relations sino-algériennes exemplaires dans la coopération amicale ( )".

Il a mis l'accent, notamment, sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, soulignant, dans ce cadre, que "depuis 1956, la Chine a mis à la disposition de l'Algérie 26 équipes médicales avec environ 3400 médecins chinois, qui ont traité gratuitement des patients algériens à travers tout le territoire national".

Il a affirmé, dans ce cadre, que "les équipes médicales chinoises ont réussi à traiter 23,7 millions de personnes et participer à la venue au monde de quelque 1,6 million de nouveau-nés".

M. Li Lianhe a rappelé, par ailleurs, qu"'en 2014, la Chine et l'Algérie ont établi le partenariat stratégique global", faisant que les relations bilatérales "sont entrées ainsi dans une nouvelle phase de développement", ajoutant que « lors du Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine, en septembre 2018, les deux pays ont signé le Mémorandum d'Entente sur la construction conjointe de "la Ceinture et la Route de la soie" ».