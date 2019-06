Algérie: Tir au pistolet automatique inter-police - Les athlètes de la région de Blida se distinguent

Batna — Les athlètes de la région de Blida ont brillé au cours de la 32ème édition du championnat national inter-police de tir au pistolet automatique clôturé mercredi à Batna.

Les premières places en individuel messieurs et par équipes dames et messieurs sont ainsi revenues aux tireurs de la région de Blida lors de ces joutes de quatre jours tenues à la salle de tir "Abdelkader Aroussi" au siège de la brigade mobile de la police judiciaire au pôle urbain Hamla.

La cérémonie de remise des médailles et coupes s'est déroulée à la maison de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa en présence de l'inspecteur régional de la police de l'Est (Constantine), le contrôleur de police Daoud Mohand Cherif, des autorités locales et des cadres des services régionaux de la police.

L'inspecteur régional de police de l'Est a souligné, dans son allocution à l'occasion, que ce championnat est la plus ancienne manifestation sportive de police et bénéficie d'un intérêt particulier de la part de la direction générale de la sûreté nationale au regard de son importance pour le développement du niveau de tir et de maîtrise du pistolet automatique dans les rangs de la police.

Saluant l'évolution d'une année à l'autre du nombre de participants à cette joute dans les deux catégories des dames et des messieurs, il souligné que 27 salles de tirs dont 10 répondant au schéma nouveau ont été réalisées à l'Est du pays dans le cadre de la stratégie de relance de la pratique sportive dans les milieux de la police.

133 athlètes dont 43 dames représentant les régions de Constantine, Blida, Oran, Bechar, Tamanrasset et Ouargla ont participé à ce championnat national inter-police de tir au pistolet automatique

Résultats technique du championnat :

Classement individuel dames :

1- Brigadier de police Hasna Ahdoud (Région Ouargla)

2- Lieutenant Samiha Mihoub (R. Constantine)

3- Commissaire Rokia Boudjemaa (R. Blida)

Classement individuel messieurs :

1- Brigadier de police Djamel Sahed (R. Blida)

2- Brigadier-chef Fouad Sayeh (R. Blida)

3- Commissaire divisionnaire Abdelkader Bensouna (R. Oran)

Classement par équipes dames :

1- R. Blida

2- R. Oran

3- R. Constantine

Classement par équipes messieurs :

1- R. Blida

2- R. Oran

3- R. Constantine.