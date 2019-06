Angola: Le développement de la pêche passe par le secteur privé, dit la ministre

Moçâmedes (Angola) — La revitalisation du secteur de la pêche requiert nécessairement la consolidation de l?entrepreneuriat du domaine, a estimé mercredi, à Moçâmedes, la ministre de la Pêche et de la Mer, Antonieta Baptista.

Intervenant à l'ouverture du Conseil consultatif de son département, qui se tient sous le thème "Pêche et Mer: Revitaliser le secteur pour le Développement", la ministre a invité les entrepreneurs à miser sur la construction d'infrastructures en terre, en vue de créer des postes d'emploi nouveaux et soutenir les efforts du gouvernement visant à éradiquer la pauvreté dans le pays.

"Nous appellons maintenant tous les opérateurs du secteur et les intéressés à exercer l'activité de pêche et d'autres connexes, à s'inscrire auprès du ministère, à travers le balcon online, condition sine qua non pour la légalisation de l'activité", a-t-elle ajouté à Moçâmedes, principale ville de la province de Namibe (littoral-sud-ouest).

La ministre a souligné la nécessité de miser sur l'innovation, modernisation et amélioration de l'efficience des processus productifs et de qualité des produits, de manière à ce qu'ils soient attractifs et à les adapter aux exigences des consommateurs.

"Pour que ce souhait se réalise, il faut établir, s'il y a lieu, des partenariats régissant sur des principes d'égalité, de transparence et de justice, devant générer des bénéfices pour l'économie et les bien-être des communautés", a-t-elle ajouté.

Enfin, la ministre a fait savoir qu'il y a 15 jours, son département avait reçu, via BPC (Banque d'Epargne et de Crédit), une ligne de financement de la Banque Africaine de Développement (BAD), pour des projets structurés.