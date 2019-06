Congo-Kinshasa: Noël Tshiani - « Je salue la bravoure de Mbusa Nyamwisi de quitter l'irrationalité et revenir à la raison »

La coalition « Lamuka » s'enlise petit à petit dans une profonde crise. Un des candidats malheureux à la présidentielle de décembre 2018, Noël Tshiani, salue la décision personnelle de l'opposant Mbusa Nyamwisi d'avoir suspendu sa participation aux activités de la coalition « Lamuka » pour apporter sa contribution à la gestion du pays.

La décision de Mbusa Nyamwisi a été applaudie par le président du Parti » La Force du Changemen », Noël K. Tshiani Muadiamvita. Ce dernier a salué le courage de cet opposant de s'écarter de Lamuka. «

Je salue la bravoure d'Antipas Mbusa Nyamwisi pour quitter les ténèbres et l'irrationalité et revenir à la raison, la rationalité, la nation et au peuple souverain », a écrit N. Tshiani sur son compte Twitter.

Il estime que l'unité incarne la force quant à la gestion de l'État. « Nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis et mettons l'intérêt national avant l'argent et nos intérêts privés », a-t-il ajouté.

Mbusa Nyamwisi a justifié sa décision par le souci de consacrer sa disponibilité à aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'insécurité et la maladie à virus Ébola.