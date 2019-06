Congo-Kinshasa: Obsèques de MUNDUERI - Chapeau bas à l'ANTPC et à son Président

Décédé le jeudi 30 mai 2019, à la Clinique Ngaliema de suite d'une crise d'accident vasculaire cérébral, l'artiste comédien Roger Vika (Mundueri) a été inhumé deux semaines plus tard à travers des obsèques dignes. Du moins, c'est ce qu'affirme l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma (ANTPC), sous la direction de son président, Masumu Debrindet dont le dynamisme légendaire est ici relevé.

L'esplanade de la Fikin a reçu plus de 10.000 personnes le samedi 15 juin 2019 à l'occasion des obsèques de Mundueri. A cette occasion, l'ANTPC a une fois de plus prouvé son niveau de mobilisation et d'organisation. Tout a été fait pour que ce public venu nombreux de tous les coins de la ville de Kinshasa soit bien accueilli et bien encadré.

La levée du corps a eu lieu le vendredi 14 juin 2019, de la morgue de la Clinique Ngaliema. "Alors que des faux bruits circulaient déjà depuis plus d'une semaine par les oiseaux de mauvaise augure sur une certaine malversation financière des contributions venues du Gouverneur de la ville, M. Ngobila et de la 1ère dame honoraire Olive Lembe Kabila, quelle n'a pas été la surprise de constater une organisation hors du commun car, rivalisant plusieurs cérémonies de ce genre financées par le gouvernement", signale le communiqué de l'ANPTC parvenu à La Prospérité.

Selon elle, tout a été fait à la dimension et à la réputation de cet artiste, le sosie d'Ebale Mondial : plus de 5 mille chaises, deux grands podiums, un cercueil, une centaine de tentes, un corbillard irréprochable et le tout pour se terminer au Nécropole Entre Terre et Ciel.

"Parmi les grandes surprises de ces obsèques, on peut citer l'exécution de l'hymne de l'ANTPC par les artistes comédiens prônant le bien. Ce qui a prouvé encore une fois, la cohésion et l'unité qui règnent à l'ANTPC. Tous ceux qui ont diabolisé le Président MASUMU DEBRINDET, parce qu'ayant pesé pour que les obsèques ne se passent pas au Terrain sainte Thérèse à N'djili mais plutôt à l'esplanade de la FIKIN, n'ont pas hésité à faire leur mea culpa car et le lieu et l'organisation, ont honoré la mémoire du très vantard comédien Mundueri", lit-on dans la correspondance signé Masumu Debrindet.

Le représentant de la famille du défunt, quant à lui, a reconnu le degré de l'organisation et a remercié l'ANTPC pour avoir rendu un hommage de haut niveau, inattendu de tous.

Avant le départ au cimetière et pendant que l'aumônier catholique, l'abbé Jean-Marie, terminait la messe, le Président Masumu et tout son comité d'organisation, ne cessait de recevoir des félicitations de tous, "et même des détracteurs car, jamais on a vécu une pareille organisation d'un artiste comédien décédé. Chapeau bas à l'ANTPC et à son Président".