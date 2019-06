Angola: TAAG renforce sa flotte avec six nouveaux avions

Luanda — La TAAG - Lignes aériennes d'Angola - dans le cadre du processus de renouvellement de sa flotte, a acquis six nouveaux appareils du type Dash8-400s, à la compagnie canadienne ‟ De Havilland of Canada Limited".

Selon un communiqué de presse de la compagnie aérienne angolaise, parvenu à l'Angop, l'annonce a été fait en marge de la 53e conférence du Salon international d'aviation de Paris (France), dénommé "Paris Air Show", en présence du ministre des Transports angolais, Ricardo D'Abreu.

D'après le document, le Salon international d'aviation de Paris a été marqué par la transition du programme des aéronefs de la série Dash8/Q, de la compagnie de construction Bombardier à la De Havilland of Canada Limited.

La TAAG dessert actuellement plus de 12 destins nationales et plusieurs internationales en Afrique, Amérique du sud, Caribe, Europe et Asie, avec une flotte de dix aviations, dont quatre du type 737-700 et six du type 777-300 et 777-200.