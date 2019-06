Afrique: Cérémonie d'ouverture de la CAN 2019 - L'Egypte prépare du rêve

Dans 24 heures, l'Egypte va accueillir la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations, Can Total 2019. C'est la 5e fois que le pays des Pharaons reçoit l'événement. Mais cette fois-ci, beaucoup de choses changent. On est passé de 16 à 24, en termes de pays participants.

On est également passé de janvier à juin, pour ce qui est de la période. Ce n'est pas tout. Pour cette édition, l'Assistance vidéo à l'arbitrage (Var) fera son apparition. C'est donc une Coupe d'Afrique des nations nouvelle formule qui va démarrer demain. Tout débutera par la traditionnelle cérémonie d'ouverture.

Que nous réserve-t-elle ?

L'Egypte, qui vit dans un climat politique tendu, veut offrir du rêve au monde entier. Un avant-goût a été donné le vendredi 12 avril dernier, lors du tirage au sort. La cérémonie d'ouverture sera donc dans la continuité, mais surtout le grand format de ce que nous avons vu il y a deux mois. On annonce du son, de la lumière et des paillettes. Depuis quelques jours, le stade international du Caire, théâtre des premiers rendez-vous de la Can 2019, se refait une beauté. "Bienvenue en Égypte", c'est autour de cette thématique que le grand spectacle aura lieu. Il y aura de la musique, des chorégraphies et des costumes représentatifs de l'Égypte ancienne dans une atmosphère enchanteresse, qui relate l'histoire des gigantesques structures mystérieuses.

L'idée sera aussi de donner une belle image du continent et montrer que l'avenir appartient à l'Afrique. Le spectacle commencera à 18 heures, soit deux heures avant le coup d'envoi du match d'ouverture entre l'Égypte, pays-hôte, et le Zimbabwe. Le show durera près de 20 minutes. Il débutera par un mot du président du Comité d'organisation, Mohamed Fadl, puis celui du ministre égyptien des Sports, Achraf Sobhy. Le spectacle commencera ensuite et sera assuré par le chanteur populaire égyptien, Hakim. Il sera accompagné par deux artistes. Le Nigérian Femi Kuti et l'Ivoirienne Dobet Gnahoré. Les trois animeront la soirée en trois langues: l'arabe, le français et l'anglais.

Notons que les portes du stade international du Caire fermeront une heure avant le début du show. Les spectateurs détenteurs de billets pour le match d'ouverture sont donc prévenus.