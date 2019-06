Burkina Faso: Insectarium de Bobo-Dioulasso - Gisèle Marie Sophie Ouédraogo investie dans ses fonctions

La nouvelle directrice générale de l'insectarium de Bobo-Dioulasso, Gisèle Marie Sophie Ouédraogo, a été installée, le mardi 18 juin 2019. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins, Sayouba Sawadogo.

Nommée en conseil des ministres le 22 mai 2019, la nouvelle Directrice générale (DG) de l'insectarium de Bobo-Dioulasso, Gisèle Marie Sophie Ouédraogo, a pris fonction, ce mardi 18 juin 2019. C'était lors d'une courte et sobre cérémonie, présidée par le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins, Sayouba Sawadogo. Après le cérémonial d'installation, la DG entrante a avant tout, demandé un «appui soutenu et éclairé» de son ministère de tutelle et des partenaires privilégiés de l'insectarium. Elle a dit également compter sur la compréhension et le sens du devoir des cadres administratifs et techniques de l'insectarium.

«Je place mon mandat sous le signe de la cohésion sociale, nous sommes une famille», a insisté Mme Ouédraogo. Biologiste-biochimiste de formation, Gisèle Marie Sophie Ouédraogo était précédemment responsable de la qualité et recherche au sein de la structure dont elle a aujourd'hui la charge. Le directeur sortant, Lassané Percoma, qui était en poste depuis juillet 2018, a quant à lui, dit avoir travaillé dans des conditions difficiles, marquées par des mouvements d'humeurs et de protestations. Cependant, il retient que malgré ce climat difficile, les efforts conjugués des uns et des autres ont donné des résultats intéressants. «J'invite l'ensemble du personnel à plus de cohésion autour de la nouvelle directrice pour la réussite de sa mission», a déclaré M. Percoma. Avant de témoigner sa disponibilité à accompagner son successeur.

Pour mémoire, l'Insectarium de Bobo-Dioulasso a été inauguré le 17 février 2017 pour mettre en œuvre la Campagne d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase au Burkina Faso.