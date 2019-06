Madagascar: L'ouverture du Sommet Voix et Choix au pays

Antananarivo, le 20 Juin 2019: Sommet national sur la mise en œuvre du protocole de la SADC sur le Genre et le Développement, du 21-22 Juin 2019 à l'Hôtel le Pavé Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar

Le septième sommet sur la mise en œuvre du protocole de la SADC sur le genre et le développement aura lieu les 21 et 22 Juin à l'hôtel le Pavé Antaninarenina. Ce sommet s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des réalisations effectuées par les acteurs œuvrant pour la promotion des droits des femmes à Madagascar.

Cette année, le sommet est unique dans la mesure où il coïncide avec la mise en œuvre de la campagne voix et choix, hashtag #voiceandchoice. De ce fait, toutes les catégories du concours, à l'occurrence l'Action, la Jeunesse, les Médias, l'Entreprenariat, le Leadership et les Centres d'excellence reflètent le concept « voix et choix » de chaque individu à travers des projets innovateurs concrets. Cette perspective montre également l'importance de permettre à toutes et à tous, femmes, hommes, personnes handicapées et jeunes de s'exprimer, de choisir et de contrôler leurs droits en terme de santé, droits sexuels et reproductifs.

Ce sommet a pour but non seulement de partager et récompenser les bonnes pratiques en fonction de divers domaine selon les catégories précitées mais aussi de faire un diagnostic sur les états de lieu du pays à l'atteinte des objectifs du protocole de la SADC Post-2015 et ceux du Développement durable.

Suite à une préselection, centaine candidats issus des 67 communes centre d'excellence, répartis dans les six provinces de Madagascar auront le privilège de présenter leurs bonnes pratiques sur le genre et le développement durant ce sommet. Le concours a été ouvert au grand public. Une participation active des candidates femmes a été constatée avec un taux de 66%. Orienté plus vers la thématique santé, droits sexuels et reproductifs, les projets relatifs à cette dernière ont été encouragés.

Ainsi, les acteurs œuvrant pour la promotion du genre et la lutte contre les Violences Basées sur le Genre à Madagascar, incluant les ministères, les organisations non gouvernementales, les organisations à base communautaire, les organisations confessionnelles, les organisations locales, les partenaires techniques et financiers ainsi que les médias seront rehaussés à cet évènement.

L'ouverture officielle se tiendra le Vendredi 21 Juin à partir de 8h 00 à l'Hôtel le Pavé, Antaninarenina, suivi d'une séance plénière.

La remise des trophées se fera le Samedi 22 Juin 2019 à partir de 19h lors d'une soirée culturelle, à l'Hôtel le Pavé, Antaninarenina.

Pour plus d'information, visitez le site de Gender Links au: www.genderlinks.org.za / la page facebook : Gender Links Madagascar ou contactez le +261 34 07 423 92.