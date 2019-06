Burkina Faso: Qui est Moumouni Dagano ?

Certaines sélections africaines ont souvent étonné le monde de par leur parcours en CAN et lors des éliminatoires de la coupe du monde. Dans ce lot, on classerait à coup sûr le Burkina Faso. Les amateurs du football au pays des hommes intègres n'hésitent d'ailleurs pas à parier sur sur Bet777.

La sélection a pu compter sur des talents comme Alain Traoré, Jonathan Pitroipa, Aristide Bancé, Charles Kaboré. Mais la vraie légende de cette sélection est un autre garçon.

Quel est le parcours de Moumouni Dagano ?

Moumouni Dagano est un ancien international burkinabè qui a vu le jour le 1er janvier 1981 à Bobo-Dioulasso. Actuellement âgé de 38 ans, il évolue dans le club qatari de Al-Sailiya Sports Club depuis 2012. Son poste de prédilection est celui d'attaquant de pointe.

Le joueur a reçu la majorité de sa formation footballistique au pays des éléphants de Côte d'Ivoire. En fait, il a évolué au sein de l'académie du Stella Club d'Adjamé.

A la fin de ce périple, en 1999, il revient au pays ou il portera les couleurs de l'étoile filante pendant une saison. Auteur d'une bonne prestation, il est repéré par le club belge GB Anvers ou il jouera également une saison entre 2000 et 2001. Là, il disputera 25 matchs pour 9 buts inscrits.

Fort de sa prestation, il rejoint un autre club belge plus huppé, le KRC Genk où il aura beaucoup plus de temps de jeu. En effet, il dispute tout au long de deux saisons, entre 2001 et 2003, 66 matchs pour 34 buts.

Après cette expérience, il décide de se tourner vers l'Hexagone pour l'élite. Il est donc appelé du côté de Guingamp. Le club cherche à comblé l'immense vide laissé par le buteur ivoirien Didier Drogba.

L'aventure au sein du club Guingampais ne va pas s'avérer très bénéfique. Tout d'abord, l'étalon a du mal à s'intégrer au système de jeu. Pour cette raison, il ne parvient qu'à marquer huit buts. De plus, le club est relégué en ligue 2 à la fin de l'exercice.

En ligue 2 lors de la saison 2004-2005, il retrouve une place de titulaire. Ainsi, il réussit à envoyer le ballon 13 fois au fond des filets de son passage dans la division inférieure.

Suite à ça, il rejoint le club de Sochaux où il passera trois saisons. Cette expérience s'avère particulièrement décevante car il ne parvient pas à s'imposer. Il ne marque plus beaucoup pourtant en sélection, il brille de mille feux. Il sera peu à peu poussé vers la réserve puis vers la sortie.

Ainsi, en 2008, il part pour une pige au Qatar. Depuis, il a parcouru 5 clubs, Al-Khor, Al-Sailiya, Al-Khor, Lekhwiya et Al-Sailiya. Il est à l'aise dans le championnat qatarien ou il marque assez de but.

Moumouni Dagano représente quoi pour la sélection burkinabé ?

Le buteur burkinabé qui a été appelé pour la première en sélection en 2001 est simplement le meilleur buteur de tous les temps des étalons. Ceci s'explique par une certaine régularité en sélection.

Le buteur s'est souvent illustré lors des éliminatoires de la CAN et de la coupe du monde. La preuve palpable est qu'il réussi à finir meilleur buteur des éliminatoires de la coupe du monde 2010.

En effet, il a réalisé cette prouesse en inscrivant un total de 12 buts. C'est d'autant plus exploit quand on se rend compte qu'il a doublé de grands noms du football africain. En effet, il a terminé devant Samuel Eto'o, Frédéric Kanouté et Didier Drogba.

Malheureusement, le buteur n'a jamais eu la chance de briller à la CAN. Lors de toutes ses participations, il n'a pu faire sortir son pays du premier tour. Toutefois, l'homme qui a arrêté sa carrière internationale en 2014 détient toujours le record de sérial buteur burkinabé.

En fait, pour un total de 83 matchs disputés avec le Faso, il reste devant avec 34 buts inscrits. La plupart de ces buts ont été inscrits lors de phases éliminatoires. Une grande partie de ces matchs se jouent à domicile, c'est un joueur qui est d'autant plus apprécié du grand public. Car il marqué devant des supporters en liesse.

Moumouni Dagano a inscrit son nom dans l'histoire du football burkinabè et ceci pour un long moment. Même si le pays connait de grandes stars, il reste toujours une légende auprès des supporters.