Madagascar: « No Comment festival » - Va pour trois jours de festivités

Le rappeur Raboussa, parmi les têtes d'affiches.

Le mois de juin reste sous le signe de la musique. Du côté d'Antsahavola, le coup d'envoi du « No Comment festival » est prévu pour ce soir. Neuf concerts en trois soirées et tant d'affiches aussi alléchantes les unes que les autres. Pour cette première soirée, place à l'intemporel « Jeneraly », le prince du « vazo miteny » qu'est Princio et le groupe indémodable de 'Zay. Tous les trois étant de grosses pointures de la musique malgache, ce soir risque d'être un rendez-vous incontournable.

Pour demain, trois générations pour un seul public. Pour la première fois, Salala, Rak'Roots et Raboussa se retrouveront sur la même scène, de l'a capella, du rap et une fusion de multiples couleurs offriront à coup sûr un feu d'artifice des plus explosifs. Gardant le meilleur pour la fin, la scène accueillera Dodol, Jaojoby et Tsiliva. Ce festival urbain et culturel entre dans le cadre de la fête de la musique, déjà bien largement connue et célébrée chaque 21 juin dans le monde entier. Il s'agira plus précisément d'une série de concerts dans l'allée des palmiers à Antsahavola.