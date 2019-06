Maroc: CAN 2019 - Sifflé, Fayçal Fajr rassure les supporters

Le stage de préparation n'a pas été que rose pour le milieu marocain Fayçal Fajr. Un penalty raté face à la Gambie et auteur des sifflets par les supporters à Marrakech contre la Zambie dans les matchs de préparation. A quelques jours de l'entrée en compétition des Lions de l'Atlas, dans une interview accordée à France Football, le joueur marocain a montré son amour et sa détermination vis-à-vis de la sélection.

» Je suis prêt à mourir sur le terrain pour mon pays. La rage est en moi et je l'aurai toujours. Et c'est encore pire quand je porte le maillot du Maroc. Il y a un truc qui me transcende et qui me rend encore plus fort. Je ressens quelque chose que tu ne peux pas ressentir dans un club. À part si tu y as joué des années et des années, cinq, six, neuf, douze ans (... ) On va tout faire pour emmener le Maroc le plus loin possible. Je n'ai pas envie de te dire demi-finale ou quarts de finale, c'est bidon. Si je te dis quarts, on va dire « pourquoi pas la finale ? » Je ne suis pas con : j'ai envie d'aller en finale. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les équipes africaines, le Maroc a son mot à dire » a fait savooir le joueur de Caen.

« Pas de pression, aucune pression. On sait qu'on a un groupe au top, qui vit bien, qui travaille bien. Une famille ! On sait pourquoi on y va. On y va pour montrer de quoi on est capable et pour aller le plus loin possible. D'après les observateurs, les bookmakers, on est l'une des équipes favorites... » a-t-il conclu.

De quoi renouer une bonne relation avec le public marocain à 3 jours du premier match du Maroc face à la Namibie