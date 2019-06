Congo-Kinshasa: CAN 2019 - Les Léopards plus que jamais confiants pour décrocher le titre

La RD Congo, très en verve ces dernières années sur le continent, sera à suivre à la CAN 2019. Les Léopards ont dû attendre la dernière journée des éliminatoires, et une courte victoire sur le Liberia à Kinshasa assurer sa qualification. Une bonne prestation des Léopards en Egypte est attendue au pays des Pharaons.

Le capitaine de la RDC, Youssouf Mulumbu a réitéré sa volonté à franchir avec audace et ferveur les seuils de la CAN. En appui, le capitaine des Léopards a déclaré que la sélection congolaise connait actuellement un jeu plus expérimenté avec des joueurs talentueux susceptible de lui permettre la finale de cette 32ème édition.

Le joueur a vanté l'expérience dont dispose le groupe des Léopards. Il a promis de s'engager activement au servie de l'équipe pour amener cette génération là où les Congolais l'attendent, au sommet.

« Cette année nous sommes plus forts et expérimentés. Je vais me mouiller plus que mon coach. Je pense que si nous jouons tous ensemble comme une vraie équipe nous pouvons aller jusqu'en finale. Et gagner, bien sûr, parce que nous avons beaucoup de qualités », a déclaré Youssouf Mulumbu.

De son coté, Jean Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards, s'est dit confiant. « Nous sommes 24 équipes et toutes les équipes veulent gagner. Nous avons travaillé très bien et nous attendons beaucoup de nous-mêmes. Je suis confiant ».

Les coéquipiers de Youssouf Mulumbu disputeront alors leur quatrième phase finale consécutive, et la troisième sous la conduite de l'actuel sélectionneur. Médaillée de bronze en 2015, quart-finaliste il y a deux ans, la RDC a-t-elle les moyens de faire mieux cette année ?