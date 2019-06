Congo-Kinshasa/Ouganda: CAN 2019 - Desabre - « Le match contre la RDC est le plus important pour nous »

L'Ouganda, surprenant lors des éliminatoires de la CAN 2019, voudra créer l'exploit en Egypte. Mais les Cranes auront fort à faire pour sortir du groupe A. Les hommes de Desabre se confronteront à l'Egypte, pays organisateur, au Zimbabwe et à la République démocratique du Congo.

L'Ouganda fera ses débuts dans cette CAN 2019 en défiant la RDC Congo. Et pour Sebastien Desabre, le match face aux Léopards de Florent Ibengé reste crucial pour bien rentrer dans la compétition.

« Le match contre la RDC est le plus important pour nous. Notre premier match peut déterminer notre destin. Nous devons gagner le match contre le Congo pour pouvoir jouer le reste des matchs avec moins de pression, déclare Sébastien Desarbre au quotidien Kawowo sport. Nos ambitions sont tellement grandes. Et pour gagner, vous devez prendre des risques. J'ai dit à mes joueurs de jouer avec confiance et de prendre des risques tout en attaquant. Pour gagner, vous devez gagner, ce qui revient à prendre des risques, poursuit-il. Mon ambition est d'écrire une bonne histoire avec mon équipe. Nous avons fait de très bonnes choses pendant la préparation et la motivation est très forte, fait-il savoir. Nous attendons de bons résultats d'ici mais l'objectif principal est d'améliorer le résultat précédent de l'Ouganda à la CAN, nous pourrons alors viser plus haut. »