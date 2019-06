Ile Maurice: Metro Express - Début de la formation théorique pour les conducteurs

Le Metro Express franchit une nouvelle étape. La formation théorique des chauffeurs de train (Train Captains) qui sont au nombre de 25 pour le moment, au lieu de 30, a débuté ce jeudi 20 juin. Ils sont formés pour conduire le métro dans une situation réelle grâce à l'expertise de la société singapourienne SMRT qui assure l'Operation Readiness du Metro Express. La partie pratique suivra par la suite. Le simulateur Lander a débarqué de l'Espagne il y a deux semaines.

À la fin de la formation théorique et pratique, les conducteurs devront pouvoir opérer le métro conformément aux procédures d'exploitation et aux instructions de travail et veiller à ce que les passagers bénéficient d'un trajet sûr et confortable. Ils devront aussi maintenir le service de train dans les délais et traiter des anomalies et incidents liés aux véhicules. Enfin, leurs tâches consisteront à faire une annonce dans le train, assister les passagers en détresse et signaler tous les défauts de train aux opérations de contrôle.

C'est après une visite en Espagne à l'usine de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, du 17 au 24 février que Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun, a testé le simulateur. Celui-ci permettra de réduire les coûts de formation. Une formation aux situations de risque dans un environnement sûr est également assurée.

Les futurs conducteurs devront faire une évaluation médicale générale y compris une détection de substances illicites, un contrôle de vue en cas de daltonisme et des tests auditifs. Avec l'objectif de zéro tolérance d'alcool au volant, ils seront soumis à un alcotest quotidien au moment de se présenter au travail.