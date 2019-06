Madagascar: « Sourc'In Voyage » - Franc succès à l'ITM, bientôt les prochains départs

Les commerciaux de « Sourc'In Voyage » n'ont pas chômé durant l'ITM.

L'objectif de « Sourc'In Voyage » est notamment de faire en sorte que le maximum de touristes malgaches découvrent des destinations de choix à l'extérieur du pays en pratiquant des tarifs abordables

Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Pour sa première participation à la Foire Internationale du Tourisme (International Tourism Fair Madagascar ou ITM), « Sourc'In Voyage », une des récentes entreprises qui percent dans le secteur du tourisme, a enregistré un immense succès.

Trois mots

« Notre stand a enregistré un nombre record de visiteurs » explique Rova Razafitsialonina, Directrice Générale Adjoint de « Sourc'In Voyage ». Avant d'ajouter que « ce succès est le résultat de notre politique commerciale qui se résume en trois mots : accessibilité, 'abordabilité' et facilité » Accessibilité, puisque le premier objectif de « Sourc'In Voyage » est de faire en sorte que le maximum de Malgaches puissent voyager à l'extérieur du pays et découvrir les merveilles touristiques dans différentes destinations. « Abordabilité » ensuite, puisque l'équipe de « Sourc'In Voyage » met en œuvre tous les moyens pour pratiquer les tarifs les plus abordables afin que bon nombre de Malgaches puissent faire ces voyages. « Facilité » enfin, dans le sens où « Sourc'In Voyage », à travers, ses packages, qui consistent à tout prendre en main, du début jusqu'à la fin du voyage, facilite la vie de chaque voyageur. « Le client a juste à payer le pack et on se charge de tout pour le satisfaire » ajoute Rova Razafitsialonina.

Sens des négociations

Ce succès de « Sourc'In Voyage » trouve notamment son origine dans son approche rationnelle du marché. « On fait une étude de tous les segments du marché et on fait un essai produit pour déterminer le prix le plus convenable, avec les conditions les plus agréables aux potentiels voyageurs malgaches, notamment ceux de la classe moyenne » ajoute la DGA de « Sourc'In Voyage ». Vient par la suite le sens de négociations de l'équipe de « Sourc'In Voyage », avec les partenaires, notamment les compagnies aériennes et les hôtels dans les destinations choisies. « Pour les hôtels par exemple, nous avons des objectifs à atteindre avec nos partenaires qui nous accordent en conséquence des remises que nous répercutons par la suite sur nos tarifs à la clientèle ». En somme, « Sourc'In Voyage » joue sur une économie d'échelle en s'efforçant d'avoir le maximum de passagers et pratiquer ainsi des prix abordables. « Nous ne vendons pas à perte, mais nous gagnons quand même sur le nombre » précise Rova Razafitsialonina.

Satisfaction clientèle

En tout cas, « Sourc'In Voyage » entend maintenir le cap dans sa politique de satisfaction clientèle. « Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réclamation de la part de nos clients qui sont en fait des fidèles parce 60% d'entre eux ont déjà fait un de nos voyages et reviennent part la suite en changeant juste de destination » selon toujours la DGA de « Sourc'In Voyage » qui se fait également connaître de bouche à oreille. « Une fois que les clients ont goutté à nos voyages ils en parlent à leurs proches, ce qui renforce ainsi notre portefeuille clientèle, ensuite c'est à nous de fidéliser cette dernière. » Et ce sont justement ces clients fidèles, mais aussi les nouveaux qui vont rejoindre la grande famille de « Sourc'In Voyage » pour les prochains départs. Dès le 25 juillet, ce sera le départ pour la deuxième édition Etats-Unis. Ensuite ce sera le départ à destination de Dubaï le 1er juillet, puis Israël le 4 juillet, et encore les Etats-Unis, troisième édition le 12 juillet. Enfin un groupe spécial partira au Canada le 15 juillet. Mais le meilleur ce sera aussi à partir du mois d'août où il y aura un départ pour la Chine, toutes les semaines. Et ce, jusqu'à la fin de l'année. Bref, « Sourc'In Voyage » poursuit son chemin du succès. Au point de faire des jaloux.