Madagascar: Laka - Le Roi Lion en comédie musicale

L'équipe Laka donnera vie à Simba et ses compères.

Grand classique de Walt Disney et la comédie musicale la plus connue de Broadway, Le Roi Lion sera le grand défi de l'ensemble Laka de demain soir, au Plazza Ampefiloha.

Quel fan du Roi Lion digne de ce nom n'a pas encore rêvé d'assister à une comédie musicale. Bien que Broadway soit encore loin de Madagascar, demain, l'ensemble Laka se retrouvera sur les planches du Plazza Ampefiloha à 19h. Une cinquantaine de comédiens, majoritairement des enfants, fera vivre cette comédie musicale sur scène. Ils dansent et chantent en même temps et tous les rôles sont joués par les membres avec les musiciens de Laka, sous la direction de Holy Razafindrazaka.

Défi. Laka s'attaque à un grand classique ! Le Roi Lion est très certainement la comédie musicale la plus connue de New York. Inspirée du film éponyme sorti sur les écrans en 1994, Le Roi Lion vous transporte dans l'univers magique de Disney. Ce sera donc une grande première en termes de comédie musicale pour Laka. Epaulé de près par Ivenco, ils ont pensé à l'intérêt de proposer au public malgache la version comédie musicale de ce grand classique. Toutefois, afin de la rendre plus accessible au public, Laka a apporté quelques arrangements similaires au dessin animé sur la version française de la comédie musicale Le Roi Lion Broadway.

Une grande équipe travaillant main dans la main est la source-même de l'accomplissement de ce grand défi. Selon les organisateurs, « ce spectacle est le fruit du travail d'une équipe unie et confiante, prête à partager de vraies merveilles. La participation de plusieurs dizaines d'enfants apporte une touche de vie au spectacle, ils sont motivés, joyeux et doués. La présence des adultes les encadre et les rassure. Ce sera l'occasion de voir la symbiose entre direction, musiciens, chanteurs et acteurs résultant de tant d'heures de dur labeur. »

Plateforme. Pour information, Laka est une association qui a pour objectif de développer éducation et transmission culturelles. Si la base de la formation est la musique classique, l'école impose aux élèves une ouverture vers d'autres genres et d'autres cultures, mais surtout insiste sur la culture malgache.

Ainsi, Laka a à son actif une gamme large de productions, soit 3 enregistrements sur CD de chants et comptines malgaches, une multitude de concerts, et un grand nombre d'opéras, avec la participation dans Les enfants du Levant d'Aboulker en 2017.

L'école et l'Association ont pu intégrer des élèves issus de milieux défavorisés dans leurs programmes. Si pour la grande majorité des membres élèves l'enseignement artistique chez Laka a contribué à leur développement personnel et professionnel, plusieurs d'entre eux évoluent actuellement dans le milieu professionnel international. La transmission des merveilles prônée par Laka permet donc d'exploiter la scène comme moyen de se surpasser pour les membres, et comme un moyen de partage et de diffusion pour leurs familles et les spectateurs. Si vous êtes amateurs de bon spectacle, Laka n'attend plus que vous !