Madagascar: Economie bleue - Les opportunités dans le secteur de l'énergie attirent les Allemands

La délégation malgache en Allemagne pour le développement du secteur de l'énergie à Madagascar.

L'Allemagne, réputée comme la plus performante au monde en énergies renouvelables, exprime ouvertement son intérêt aux atouts naturels de Madagascar. Le Gouvernement et le secteur privé allemand veulent coopérer avec la GrandeIle.

L'énergie, l'environnement et l'éducation feront certainement l'objet de coopération étroite entre Madagascar et l'Allemagne, suite à la rencontre entre la Chancelière allemande Dr. Angela Merkel et le président Andry Rajoelina, à Genève. Du côté du secteur énergétique, le ministre Vonjy Andriamanga chargé de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures a entamé une préparation terrain sous une approche pragmatique avec des projets concrets. Lors d'une mission du 12 au 14 juin dernier, il a rencontré les principaux acteurs ministériels allemands de la coopération ainsi que les responsables des entreprises privées allemandes. D'après ses propos, des échanges sur les opportunités d'investissements à Madagascar ont été au programme des rencontres avec les entreprises allemandes œuvrant dans le secteur énergie et du traitement de déchets. Certaines de ces entreprises sont déjà présentes à Madagascar et d'autres sont en quête de nouveaux marchés. Ainsi, le secteur privé allemand a affiché une volonté affirmée d'investir dans la Grande Île, selon les informations relayées par la délégation malgache.

Coopération. Des rencontres ministérielles, notamment entre le Ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement, la Banque allemande de développement KFW et le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères et la délégation malgache ont permis de présenter la nouvelle vision dynamique du Gouvernement, ainsi que les axes de coopération actuelle à intensifier dont l'environnement, l'énergie, la décentralisation. Bien évidemment, les parties prenantes ont abordé les axes de coopération future à élargir notamment la formation technique, l'eau, et particulièrement la reforestation qui a suscité l'intérêt de tous. Certes, un vent d'optimisme en matière de coopération bilatérale et d'investissement direct s'est dégagé à l'issue de ces différents entretiens. A noter que, la mission du ministre malgache en terre allemande s'est faite dans le cadre de l'invitation de « l'Afrika-Verein » (Association Fédérale d'entreprises et d'institutions allemandes pour les échanges extérieurs avec l'Afrique) à la journée germano-africaine des affaires à Berlin, qui s'est tenu le 13 juin dernier.

Economie bleue. Avec ses opportunités et ses avantages naturels, Madagascar a participé activement à ce 6e forum axé sur l'économie bleue pour la croissance en Afrique. En tant que paneliste sur le thème des opportunités d'investissement du secteur privé et des perspectives de la révolution industrielle dans l'économie bleue en Afrique, le ministre Vonjy Andriamanga a souligné la nécessité majeure de protéger nos richesses côtières longues de 5.000 km, et de développer notre potentiel considérable en zone économique exclusive de plus d'un million de km². Pour le GIZ Antananarivo, « l'Afrika-Verein », cette mission de la délégation malgache en Allemagne est un succès et portera bien ses fruits.